An unserem Schlüsselbrett baumelt so manche Leiche. Sie sauern vor sich hin, alt, matt, krumm, mit stumpfen Zähnen. Da hängen Schlüssel in den Seilen, deren dazugehörige Mutterhäuser, Fahrradschlösser beispielsweise, ihre zu sichernden Objekte das letzte Mal im vergangenen Jahrtausend gesehen haben. Da haben winzigste Exemplare ihr Gnadenbrot gefunden, die wahrscheinlich mal zu einem Briefkasten gehörten, an deren Wohnung oder Adresse sich aber kein Mensch mehr erinnern kann. Was dort selten bis nie hängt: der Schlüssel zu unserem aktuellen Auto. Der ist immer irgendwo. Auf Kur. Hängt mit anderen Zinken im Bällebad ab. Man weiß es nicht. Wenn der Student ein Gastspiel im Heimathafen gibt, ist es ganz schlimm. Neulich suchte ich den Schlüssel überall. Ich erspare Ihnen unappetitliche Details. Nach Stunden stellte sich heraus: Der Junge hatte den Schlüssel praktischerweise im Zündschloss stecken lassen. „Fahr fahr away oder wie“, kreischte ich. Dieser Schloss-zu-Schlüssel-Taktik, diesem ach so logischen Argument, dass der Schlüssel dann gleich dort sei, wo er hingehört, konnte ich echt nichts abgewinnen. Und allenfalls eine naive Weltflucht attestieren. Der Sohn wiederum meinte, das Schlüsselbrett sei eine Zumutung. Das reinste Sammelbrett von Messis. Kein freier Haken nirgends. Da hatte er mich dann argumentativ am Haken . . . .

