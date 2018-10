Wir sind im Zeitalter von Instagram angekommen, so zumindest meine Wahrnehmung. Ja, da es gibt noch Facebook und Twitter, aber nirgends gibt es so viel zu bestaunen wie auf Instagram. Tagelang können wir durch die verschiedenen Posts scrollen – wir folgen Prominenten, bestaunen Kochkünste, lassen uns inspirieren, schauen uns die süßesten Tiere, das tollste Outfit, das auffallendste Make-up und vieles mehr an. Für viele Nutzer stellt sich dabei die Frage: Wie kann ich Berühmtheit auf Instagram erlangen, ja sogar Geld mit meinen eigenen Posts verdienen, ohne selbst eine Insta-Berühmtheit zu sein? Und genau an dieser Stelle tritt das Phänomen des Loyalen Likers in Erscheinung. Googelt man den Loyalen Liker gibt es ganze Internetseiten, die sich ausführlich mit der Thematik beschäftigen: Ein Loyaler Liker ist jemand, der nur auf Grund der Tatsache, dass jemand vorher auch seine Posts geliked hat, die Posts des Gegenübers liked. Ein Geschäftsprinzip, das zu funktionieren scheint. Denn: Auch ich erhalte hin und wieder eine neue Freundschaftsanfrage oder Likes von unbekannten Seiten. Das vermeintliche Prinzip dahinter: Der Loyale Liker hat mich bei den Freunden eines Konkurrenten gefunden und möchte mich nun auch für seine Seite gewinnen. Ob ich mich darauf einlasse? Das wird ein Blick auf die Instagram-Seite entscheiden...

