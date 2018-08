Anonymer Schockanruf

Oo-hh mein Gott: Das Smartphone klingelt, ein Anruf! Im Post-Telefonier-Zeitalter verursacht das allein bei vielen schon Herzrasen. Wer bitteschön ruft denn heutzutage, wo man Sprachnachrichten schicken kann, noch an und ist so egozentrisch, zu glauben, man habe ausgerechnet jetzt in dieser Sekunde...