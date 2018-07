Groß und stark werden

Neulich beim Einkaufen konnte ich einfach nicht widerstehen: Eine Familienpackung Fruchtzwerge landete in meinem Einkaufskorb. Erdbeere, Banane oder Himbeere – alle Sorten sind so lecker. Und das Beste: Endlich darf ich so viele davon essen, wie ich möchte. Als Kind hat meine Mama nämlich immer...