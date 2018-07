Frisch gemixt

Ich hoffe, die Sonne scheint, wenn Sie diese Zeilen lesen! Dann können Sie sich optimalerweise in die Lage jener Bremer versetzen, die gerade an der Weser liegen und die es dürstet. Jene Bremer greifen vielleicht zu ihren Handys und wählen eine Nummer, die der trockenen Kehle eine schmackhafte Erfrischung bescheren könnte. Vielleicht mit einem „Long Island Ice Tea“ oder einem „Pink Lemonade“? Die gewählte Nummer gehört zu „Cocktailooo“, zwei Jungunternehmern, die sich mit einem Cocktail-Bringdienst in Bremen selbstständig gemacht haben. Cesur Yeni und Nils Nienaß heißen die Jungunternehmer, die nach eigenen Angaben langjährige Erfahrung in der Gastronomie und Cocktail-Szene haben.

Das Besondere im Vergleich zu anderen Cocktail-Bringdiensten in Deutschland: Die Getränke werden mit dem Fahrrad ausgeliefert, bei Wunsch kann der Bestellende das Eis selbst in den Cocktail mixen. Und wie kann es anders sein? Im Sortiment gibt es auch vegane Cocktails; das heißt ohne Milch oder Sahne. Hauptsache, die Erfrischung stimmt!