Fliegende Wale

Wale im Flugzeug? Klingt verrückt. Doch am Mittwoch sind tatsächlich zwei Wale in einem Flugzeug in China auf eine lange Reise gegangen. Sie heißen Little Grey und Little White. Das bedeutet: Kleiner Grauer und Kleiner Weißer. Die beiden sind Beluga-Wale. Sie haben die meiste Zeit in Gefangenschaft...