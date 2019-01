Großstadt-Luft macht krank

Viele Menschen, viele Autos: So sieht es in den meisten großen Städten aus. Doch wo viel Verkehr ist, schwebt oft auch besonders viel Stickstoff-Dioxid in der Luft. Aber dieses Gas kann Menschen krank machen und der Umwelt schaden.

Ein großer Teil des Stickstoff-Dioxids entsteht durch Diesel-Autos. Diese Autos haben Motoren, die mit dem Treibstoff Diesel laufen. In Deutschland ist festgelegt, wie viel Stickstoff-Dioxid in der Luft sein darf. Dieser Höchstwert darf eigentlich nicht überschritten werden.

Doch das wird er. Experten haben im vergangenen Jahr immer wieder gemessen, wie viel Stickstoff-Dioxid in der Luft ist. In mindestens 35 Städten wurde der erlaubte Wert überschritten, sagen sie. Um die Luft sauberer zu machen, haben einige Städte Teile für ältere Diesel-Autos gesperrt. Das soll auch in anderen Städten passieren. Die Experten messen auch noch andere Stoffe in der Luft, Feinstaub etwa. Auch dieser kann gefährlich für Menschen sein. Doch zum Feinstaub hatten die Fachleute gute Nachrichten: Der Wert wurde dort, wo viele Menschen leben, nicht überschritten.