In den USA gibt es Kältefrei

In den USA ist es so kalt, dass sogar Flüsse zufrieren wie der Chicago River und dem Lake Michigan.

Vereiste Wimpern, gefrorene Flüsse und Temperaturen wie in der Arktis: In den Vereinigten Staaten von Amerika ist es an vielen Orten gerade bitterkalt. In der Nacht zum Donnerstag wurde es zum Beispiel im Norden und in der Mitte des großen Landes kälter als minus 30 Grad Celsius.

Deshalb blieben im mittleren Westen und an der Ostküste viele Schulen geschlossen. Auch Flugzeuge konnten nicht fliegen oder hoben verspätet ab, weil sie vereist waren. Wieso es dort gerade so kalt ist? Das liegt an einem Polarwirbel, sagen Wetter-Experten. Dieser Wirbel entsteht im Winter über dem Nordpol. Weil dort kein Sonnenlicht die Luftschicht der Erde erwärmt, sammelt sich kalte Luft an. Der Luftdruck ist tief. So entstehen stärkere Winde, die aus dem Westen wehen. Die nennt man Polarwirbel. Der Wirbel bleibt normalerweise über der Arktis, sagen die Experten. Doch es kann passieren, dass sich Teile lösen und Richtung Süden wandern. Das ist gerade der Fall. Deshalb ist es in Teilen der USA und auch in Kanada gerade so kalt.

Im US-Bundesstaat Illinois musste die Polizei 21 Menschen retten, die mit einem Bus auf dem Highway liegen geblieben waren. Im Dieselkraftstoff des Busses hatten sich Kristalle gebildet. Der Treibstoff war versulzt und der Motor sprang nicht mehr an - lebensgefährlich bei Temperaturen von Minus 23 Grad und weit darunter. Seit dem Wochenende sind in Iowa, Indiana, Michigan und Minnesota wegen der Kälte auch Menschen ums Leben gekommen.

Der Gouverneur des US-Staates Illinois, Jay Robert Pritzer, warnt seine Landsleute dringlich davor, das Haus zu verlassen: „Selbst wenn man nur kurz diesem Wetter ausgesetzt ist, kann es gefährlich sein“, sagt er.