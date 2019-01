Heute falsch, morgen richtig?

Was ist richtig: ,,an Weihnachten“ oder ,,zu Weihnachten“? Ist der Himmel ,,bewölkt“ oder ,,wolkig“? Die Auflösung: Es ist jeweils beides richtig! Viele Menschen in Deutschland benutzen diese Grammatik-Formen. Eine Expertin erklärt: Für die deutsche Grammatik gibt es kein amtliches Regelbuch....