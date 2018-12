Leckere Weihnachtsdüfte

Mmmmh, das duftet aber lecker! Wenn wir bestimmte Gewürze riechen, denken viele von uns unwillkürlich an Weihnachten. Bei Zimt ist das zum Beispiel so. Oder bei Anis. Doch was hat es mit diesen Gewürzen eigentlich auf sich? A wie Anis In der Fachsprache hat dieses Gewürz einen lustigen Namen –...