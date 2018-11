Drei Satelliten sammeln Wetterdaten

Brauche ich heute die Regenjacke? Und wird es so kalt, dass ich besser Handschuhe anziehe? Mit der richtigen Wetter-Vorhersage lässt sich viel leichter entscheiden, was man draußen anziehen soll. Damit die in Europa noch genauer wird, schicken Fachleute am Mittwoch einen neuen Satelliten in den...