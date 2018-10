Ein lieber Hund aus Ungarn

Pauli kommt aus dem Land Ungarn. Jetzt lebt er bei einer Familie in Deutschland. Pauli ist ein lieber Hund, ein brauner Mischling. Tierschützer haben ihn geholt. In Ungarn hätte er aber möglicherweise als Wachhund an einer Kette leben müssen. Viele Vereine in Deutschland helfen Tieren im Ausland....