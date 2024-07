Osterode. Seit Montag laufen Bauarbeiten auf der Bundesstraße 241 zwischen Osterode und Clausthal-Zellerfeld. Das müssen Autofahrer & Co wissen.

Zur Beseitigung eines Unfallschadens auf der B241 zwischen Osterode und Buntenbock muss der Verkehr aus Richtung Clausthal-Zellerfeld vom 8. Juli bis voraussichtlich 23. August 2024 auf die Gegenfahrbahn verlegt werden. Das meldet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar.

Für beide Fahrtrichtungen steht somit jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Mit reduzierter Geschwindigkeit wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt.

Baustelle im Harz: Sperrung im Bereich Osterode-Freiheit

Von der oberen Ausfahrt Freiheit ist die Linksabbiegerspur auf die Bundesstraße 241 in Richtung Clausthal-Zellerfeld gesperrt.

Betroffen ist eine Strecke von etwa 70 Metern in Fahrtrichtung Osterode, heißt es in der Presseinformation. Neben Ausbesserungsarbeiten an der Asphaltschicht und dem Bankett muss auch eine Böschungssicherung hergestellt werden. Die Behörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.

