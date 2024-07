Werther/Landkreis Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen im Südharz ist am Sonntag laut Medienberichten eine Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt worden. Was zum kuriosen Fall bisher bekannt ist.

Ein mysteriöser Fall beschäftigt derzeit die Polizei im Landkreis Nordhausen: Wie mehrere Medienberichte übereinstimmend berichten, hat die Polizei dort am Sonntag eine Leiche in einem ausgebrannten Fahrzeug entdeckt.

Anwohner entdecken Rauch bei Werther und wählen den Notruf

Den Berichten zufolge soll die Kriminalpolizei am Sonntagmorgen zu einem Feld im Kreis Nordhausen gerufen worden sein. Zwischen den Orten Werther und Großwechsungen hatten Zeugen Rauch bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Darüber berichten unter anderem der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) und tagesschau.de.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei auf einem Feldweg im Kreis Nordhausen. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel

Leiche in ausgebranntem Auto bei Nordhausen: Todesursache unklar

Auch die Thüringer Allgemeine berichtet über den Vorfall. Demnach wurde die Feuerwehr gegen 8.58 Uhr alarmiert. Laut den Angaben fanden die Feuerwehrleute dann am Einsatzort das brennende Auto vor, auf dessen Fahrersitz eine tote Person saß. Wie es in den Berichten weiter heißt, seien Identität und Todesursache derzeit völlig unklar, die Polizei ermittelt noch. Zudem werde ermittelt, wie das Fahrzeug in Brand geraten konnte.

Im Einsatz war laut den Berichten unter anderem ein Polizeihubschrauber, der die Umgebung nach weiteren Fahrzeuginsassen absuchte. red

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

