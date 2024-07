Bad Sachsa. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind nach einer möglichen Verwechslung in Bad Sachsa im Einsatz. Das ist über den Vekehrsunfall im Südharz bekannt.

Vermutlich eine Unachtsamkeit führte zu einem Verkehrsunfall in Bad Sachsa – und einem Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Südharz. Um 12.34 Uhr wurden am 5. Juli die Einsatzkräfte der Bad Sachsaer Wehr seitens der Leitstelle in Göttingen wegen eines Verkehrsunfalls in die Richard-Breslau-Straße gerufen.

Verkehrsunfall in Bad Sachsa: Feuerwehr versorgt Verletzte

„Vermutlich aufgrund einer Verwechslung der Pedale stieß der Wagen frontal gegen die Pfosten einer Einfahrt, sodass Betriebsstoffe austraten“, teilen die Verantwortlichen der Brandschützer aus der Uffestadt mit. Die beiden Insassen des Wagens wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Kräfte der Feuerwehr versorgt. Im Anschluss nahm man noch die auslaufenden Betriebsstoffe auf und sicherte die Einsatzstelle ab.

