Bad Sachsa. Nicht verpassen: „The Fall Guy“ unter Sternen in Bad Sachsa anschauen. Am Schmelzeich wird das Remake der Kult-Serie „Ein Colt für alle Fälle“ gezeigt.

Ein Stuntman, der gleichzeitig Kopfgeldjäger ist; ein Co-Star, die zum größten Pin-up-Girl eines Jahrzehnts durch ihre Rolle wurde – Kindern der 1980er Jahre ist klar, worum es geht: die Kult-Serie „Ein Colt für alle Fälle“. Unter dem Original-Titel „The Fall Guy“ ist im Mai eine Neuverfilmung der Serie als Actionkomödie mit Ryan Gosling und Emily Blunt in die Kinos gekommen – und Einwohner, Gäste und Urlauber können den Blockbuster jetzt in Bad Sachsa bewundern. Gezeigt wird die Adaption der Serie an einem besonderen Ort in der Uffestadt: Open Air am Schmelzteich können Filmfans am Samstag, dem 13. Juli, ab 21 Uhr, den Actionstreifen genießen.

Kino in Bad Sachsa: Remake von Kult-Serie wird im Südharz Open Air gezeigt

Der Filmabend im Südharz ist eine Kooperation der Kinowelt Herzberg und der Tourist-Information Bad Sachsa. Bereits im vergangenen Jahr sollte es die Premiere des Open-Air-Kinos in der Uffestadt mit dem Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ geben, doch krankheitsbedingt musste die Veranstaltung abgesagt werden. Jetzt aber können sich Filmfreunde auf einen besonderen Abend freuen.

Auch interessant

Events und Ausflüge Juli im Südharz: Das ist der Sommer in Lauterberg, Sachsa & Walkenried Von Katharina Franz und Thorsten Berthold

Ein Eintritt wird erhoben, Tickets gibt es an der Abendkasse in Bad Sachsa. Vor Ort gibt es Popcorn, Bratwurst und Getränke. Sitzgelegenheiten und Decken sind hingegen selbst mitzubringen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.