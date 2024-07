Ballenstedt. Auf dem Rockharz-Festival zeigen diese Woche Tausende den „türkischen Hitlergruß“? Das denken zumindest manche Leser. Warum Metalfans da den Kopf schütteln, erklärt Kevin Kulke.

Eine Geste wie ein Donnerschlag: Die Daumen, Mittel- und Ringfinger formen die Schnauze, Zeigefinger und kleiner Finger bilden die Ohren. Fertig ist der Wolfsgruß, das Erkennungssymbol der rechtsextremen türkischen „Grauen Wölfe“. Vergangene Woche zeigt der türkische Fußballspieler Merih Demiral die Geste vor seinen Fans nach dem Sieg seiner Mannschaft über Österreich. Und was macht der Harz Kurier, während ganz Europa über den„türkischen Hitlergruß“ diskutiert? Druckt das Zeichen am Donnerstag einfach eiskalt auf den Titel, wie sich einige Leser empören. Das Symbol, das jeder erkennen könnte – nur mal wieder die Redakteure beim Harz Kurier nicht.

Das Foto auf dem Titel zeigt Besucher des „Rockharz-Festivals“ auf dem Flugplatz in Ballenstedt, welche die Geste fröhlich in die Kamera halten. Sind denn etwa die rund 25.000 langhaarigen Freizeit-Wikinger Anhänger des türkischen Ultranationalismus? Dieses Partyvolk, das zu Bands wie Judas Priest, Alestorm oder Bruce Dickinson den Acker am Harz mit Dosenbier besudelt? Das die Fäuste zum Himmel reckt, während ungekämmte Brüllaffen auf der Bühne ihre Instrumente misshandeln? Die Musik hören, die klingt, als würde ein Kalb im Keller husten? Natürlich nicht. Denn die Geste, die Metal-Heads weltweit verbindet, ist dem Wolfsgruß zwar ähnlich, aber wie so oft gilt auch hier: Der Kontext ist entscheidend.

Nach Wolfsgruß: Forderungen nach Verbot der Grauen Wölfe: Merih Demiral von der Türkei jubelt nach seinem Tor zum 0:2. © dpa | Sebastian Gollnow

Wolfsgruß oder Schweigefuchs: Der Kontext ist entscheidend

Denn was die Fans von harter Musik hier zeigen, ist eigentlich die sogenannte „Mano Cornuta“, italienisch für „gehörnte Hand“. Ein Symbol, dass sich der italienisch-stämmige Ronnie James Dio (einst Frontmann bei Rainbow und Black Sabbath) der Legende nach bei seiner Oma abgeguckt hat. Diese wollte damit den Luzifer im Zaum halten. Passt also irgendwie zu den satanischen Klängen, die gerade den Harz erbeben lassen. Das Symbol ist spätestens seit den 80ern nicht mehr aus dem Heavy Metal wegzudenken. Es ist ein Erkennungscode und steht stellvertretend für die Liebe zur Musik. Und wird im Gegensatz zum Wolfsgruß mit eingeklapptem Daumen, Mittel- und Ringfinger gebildet. In Deutschland nennt man sie deshalb auch liebevoll: Pommesgabel.

Die Lehre von der Bedeutung von Symbolen, die Semiotik, ist hier entscheidend. Wie gesagt: Kontext! Denn so mancher Grundschüler wird sich vielleicht gefragt haben, warum Demirel eigentlich den „Schweigefuchs“ im Stadion zeigt? Und der ein oder andere Texaner hat vielleicht morgens seinen importierten Harz Kurier aufgeschlagen und sich gefreut: „So viele Fans der Texas Longhorns, ausgerechnet in Ballenstedt?“ Deren „hook’em horns“ sind nämlich identisch mit dem Metaller-Gruß. Alles eine Frage des Blickwinkels, wie so oft – „May God bless the Harz Mountains!“

Die Hörner des Anstoßes: Das Besucherpärchen ziert am Donnerstag die Titelseite des Harz Kurier. Sie zeigen die Pommesgabel, nicht den Wolfsgruß. © FMN | Kathrin Franke

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: