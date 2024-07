Osterode am Harz. Das Land Niedersachsen will Osterode und Bad Grund fördern und nimmt dafür eine Menge Geld in die Hand: Wofür das Geld gedacht ist und wie es zustande kam.

Es dürfte eine überraschende Meldung sein, für Osterode am Harz und die Gemeinde Bad Grund – aber eine freudige: Das Land Niedersachsen fördert die historische Altstadt von Osterode sowie das Netzwerk Osterode/Bad Grund mit Mitteln in Höhe von über 1,3 Millionen Euro. Das meldet das Büro des Osteroder Landtagsabgeordneten Alexander Saade (SPD) am Dienstag.

Mit 326.000 Euro wird die Stadt Osterode am Harz hiermit bei der Sanierung und Modernisierung in der nördlichen Altstadt unterstützt. Damit, so die Meldung, kann Osterode so nicht nur sein kulturelles Erbe bewahren, sondern auch neue Impulse für den Tourismus und das lokale Gewerbe setzen.

Eine Million Euro für das Netzwerk Osterode/Bad Grund

Darüber hinaus würden eine Million Euro in das Netzwerk Osterode/Bad Grund investiert, um die Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb der Region zu fördern. Ziel sei es, die regionale Wirtschaft zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern. „Diese Förderung ist eine große Unterstützung für unsere Region. Sie bietet die Möglichkeit historische Strukturen zu erhalten und gleichzeitig innovative Projekte zu unterstützen, die unsere Städte zukunftsfähig machen“, so MdL Alexander Saade. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die sich für diese Förderung eingesetzt haben und freue mich auf die positive Entwicklung, die diese Investitionen mit sich bringen werden.“

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

kul