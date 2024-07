Harz. Noch kann abgestimmt werden für die Monopoly-Sonderedition für den Harz. Welche Städte werden es auf das Spielbrett schaffen?

Bis zum 31. Juli kann für den Lieblingsort im Harz abgestimmt werden

abgestimmt werden Knapp 60 Vorschläge zur Gestaltung sind bei den Machern eingegangen

Auch Sehenswürdigkeiten sollen im Harz-Monoply vorkommen

Mehr als 14.000 Menschen aus dem Harz sind dem Aufruf der Macher der Monopoly Edition Harz gefolgt, Vorschläge und Ideen zur Gestaltung des Monopoly Sonderedition einzureichen. Seit der ersten Präsentation im Mai sind so alleine knapp 60 Vorschläge für Städte und Orte zusammengekommen. „Von A wie Adelebsen über G wie Goslar und S wie Sangerhausen bis W wie Wulften am Harz ist die ganze Bandbreite der Städte und Orte im Harz vertreten“, sagt Florian Freitag von der Agentur polar|1 GmbH, die das Spiel entwickelt.

Auch Sehenswürdigkeiten aus dem Harz könnten auf dem Spielbrett landen

Neben den Orten wurden auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kartentexte vorgeschlagen. Dazu zählen Klassiker wie der Hexentanzplatz, das Bodetal und Tipps wie die Burg Falkenstein. Auf den Ereigniskarten könnten Texte stehen wie „Du hast eine Fahrt mit den Harzer Schmalspurbahnen gewonnen. Rücke vor bis zum Brocken.“ oder „Du hast am Klostermarkt teilgenommen. Ziehe M 200 ein.“ sowie „Du wanderst auf den Brocken und bist den ganzen Tag unterwegs. Gehe 3 Felder zurück.“.

„Wir freuen uns sehr über die Resonanz der Menschen aus dem Harz. Egal ob über unsere Website, über Facebook oder per Post: Viele Einwohnerinnen und Einwohner der beliebten Urlausregion haben mitgemacht und tolle und witzige Ideen entwickelt“, so Florian Freitag.

Harz-Monopoly: So lange kann man noch für die Lieblingsstädte abstimmen

Jetzt sind die Einwohnerinnen und Einwohner erneut gefragt: Sie können darüber entscheiden, welche der 60 vorgeschlagenen Städte und Gemeinde es tatsächlich aufs Spielfeld schaffen. Nur für 22 Gemeinden ist Platz. Bis zum 31. Juli kann auf der Website www.harz-spiel.de abgestimmt werden. „Welche Städte und Orte es dann tatsächlich aufs Spielfeld geschafft haben, wird zur Präsentation des Spiels im Frühjahr 2025 feststehen“, ergänzt Florian Freitag. Gemeinsam mit Partnern aus dem Harz wird bis dahin an der Gestaltung des Spiels gearbeitet, das in einer Auflage von 10.000 Stück geplant ist. So sollen unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten und Fotomotive der Region auf Spielkarton und Spielbrett abgebildet werden.

Diese Städte im und am Harz stehen zur Auswahl

Adelebsen, Ahlsdorf, Allstedt, Altenau, Arnstein

Bad Grund, Bad Harzburg, Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Ballenstedt, Benndorf, Berga, Bilshausen, Blankenburg, Blankenheim, Bleicherode, Bodensee, Bornstedt, Bovenden, Braunlage, Brücken-Hackpfüffel, Bühren

Clausthal-Zellerfeld

Ditfurt, Dransfeld, Duderstadt

Ebergötzen, Edersleben, Elbingerode, Elend, Ellrich

Falkenstein/Harz, Friedland

Gerbstedt, Gieboldehausen, Gleichen, Görsbach, Goslar, Göttingen, Groß Quenstedt, Großlohra

Halberstadt, Hann, Münden, Harsleben, Harzgerode, Harztor, Hattorf am Harz, Hedersleben, Helbra, Hergisdorf, Heringen/Helme, Herzberg am Harz, Hettstedt, Hohenstein, Hörden am Harz, Huy

Ilsenburg

Jühnde

Kehmstedt, Kelbra, Klostermansfeld, Krebeck

Landolfshausen, Langelsheim, Liebenburg, Lipprechterode, Lutherstadt Eisleben

Mansfeld

Niedergebra, Niemetal, Nordharz, Nordhausen

Oberharz am Brocken, Obernfeld, Osterode am Harz, Osterwieck, Quedlinburg

Rhumspringe, Rollshausen, Rosdorf, Rüdershausen

Sangerhausen, Scheden, Schierke, Schwanebeck, Seeburg, Seegebiet Mansfelder Land, Seesen, Selke-Aue, Seulingen, Sollstedt, Sorge, Staufenberg, Südharz

Thale

Ursbach

Waake, Walkenried, Wallhausen, Wegeleben, Wernigerode, Werther, Wimmelburg, Wollbrandshausen, Wollershausen, Wulften am Harz

Das Spiel kann schon jetzt über die Website unter www.harz-spiel.de/ vorbestellt werden. Bis jetzt sind bereits mehr als 4500 Vorbestellungen bei den Monopoly-Machern eingegangen.

Monopoly im Harz: Diese Firmen stecken hinter dem Projekt

Die Monopoly Edition Harz ist ein gemeinsames Projekt der Zwickauer polar|1 GmbH und des Düsseldorfer Spieleverlags Winning Moves, der weltweit größte Lizenznehmer von Hasbro, Hersteller von Monopoly. Seit 1999 setzt Winning Moves erfolgreich Städte- und Regional-Editionen um, mittlerweile sind mehr als 250 verschiedene auf den Markt gekommen.

