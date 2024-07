Walkenried. Kampf dem Hundekot in Walkenried: Bürgermeister ist sauer und fordert mehr Kontrollen, da Kosten explodieren und ein wichtiges Tourismus-Projekt gefährden.

Der Geiersberg in Walkenried ist ein Anziehungspunkt für Einwohner, Gäste und Urlauber gleichermaßen - ein Ort für viele Veranstaltungen seit Jahrzehnten, ein Kurpark zur Entspannung, Heimat für wertvolle Pflanzen und Bäume. Doch etwas trübt die Stimmung, das Areal verkommt immer mehr zur illegalen Hundetoilette - mit weitreichenden und vor allem teuren Folgen. Ortsbürgermeister Michael Reinboth ist sauer und richtet sich mit einem klaren Appell an die Hundehalter bzw. die Öffentlichkeit.

Illegale Hundetoiletten in Walkenried: Bürgermeister fordert hartes Durchgreifen

Ein absolutes Ärgernis stelle die illegale Nutzung der Wiesen des Geiersbergs als kostenlose und leicht erreichbare Hundetoilette dar. „Wer einen oder mehrere Hunde hält, ist auch verpflichtet, den Hundekot zu beseitigen. Es geht nicht an, dass öffentliche Wiesenflächen, auf denen auch Kinder spielen, als wohlfeiles Hundeklo genutzt werden. Hier muss seitens der Verwaltung durchgegriffen werden, auch wenn dies sicher nicht ganz einfach ist“, findet der Ortsbürgermeister deutliche Worte.

Umso größer ist sein Groll, da der Hundekot mittlerweile auch die Planung zur Umgestaltung des Geiersbergs belastet. Der VNK Südharz ist seit zwei Jahren dabei, Walkenrieds Hausberg in einen Klimapark umzufunktionieren. Auch die Ortspolitik, die die Pläne des Vereins unterstützt, hat sich, um den Tourismus zu stärken, noch einmal verstärkt Gedanken über Veranstaltungen dort gemacht. Zudem wird der Spielplatz dort gern genutzt.

Hundekot im Südharz muss als Sondermüll teuer entsorgt werden

Doch diese Pläne werden durch den massiven Hundekot torpediert. Schlimmer noch - sie sorgen nicht nur für Ärger, sondern auch zusätzliche Kosten. Denn aufgrund des übermäßig hohen Anteils an Hinterlassenschaften der Hunde lasse sich das Mähgut nicht verfüttern oder anders sinnvoll nutzen. „Es muss als Sondermüll entsorgt werden.“ Dabei war man seitens der Verwaltung und Politik froh, dass ein Landwirt für das Mähen der großen Flächen gewonnen werden konnte. „Wenn hinterher aber nichts mitgenommen, sondern im Gegenteil mit weiteren Kosten entsorgt werden muss, ist es mehr als ärgerlich. Wer einen Hund hält, soll seine Freude daran haben. Aber er oder sie hat eben auch Regeln einzuhalten, und dazu gehört nun mal die Entsorgung dessen, was der Hund hinterlässt, und zwar daheim in die eigene Mülltonne, maximal in einen hierfür aufgestellten Mülleimer“, sagt Michael Reinboth.

Das bei entsprechenden Gesprächen gern vorgebrachte Argument, dass man ja Hundesteuer zahlen würde, habe mit dem Kotproblem bzw. der Entsorgung nichts zu tun, betont er. „Die Hundesteuer ist eine allgemeine Steuer der Kommune und entbindet den Halter oder die Halterin keineswegs von der Pflicht, den Hundekot zu beseitigen.“

Diese Regeln gelten für Hundehalter in Walkenried beim Gassigehen mit ihren Tieren:

Experten gehen davon aus, dass ein Hund pro Tag im Durchschnitt 300 Gramm Kot produziert.

Hundehalter beziehungsweise Hundeführer sind generell im Südharz selbst zur Beseitigung der Häufchen verpflichtet. Paragraf 12, Absatz 4 der Verordnung der Gemeinde Walkenried zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besagt, dass die Besitzer oder die Person, die den Hund ausführt, verpflichtet ist, „...die Verunreinigungen mit Hundekot durch die in der Obhut stehenden Tiere im öffentlichen Verkehrsraum und in öffentlichen Anlagen unverzüglich zu beseitigen und zu entsorgen.“

Das Unterlassen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die bei einem Erstverstoß beziehungsweise bei einem geringen Verstoß ein geringes Bußgeld kostet.

In Wiederholungs- oder gravierenden Fällen können aber auch Bußgelder in einer Größenordnung von bis zu 5.000 Euro für eine solche Ordnungswidrigkeit verhängt werden.

