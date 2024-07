Osterode am Harz. Seit Monaten klaut jemand Fische in Osterode. Die Polizei hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung und lobt eine stattliche Belohnung aus.

Zu einem skurrilen Fall von Diebstahl ist es in Osterode am Harz gekommen – genauer gesagt: Fischdiebstahl. Jetzt wendet sich die Polizei an die Bevölkerung: Seit mehreren Wochen verschwinden Fische aus einem Teich nahe der Stadt. Wie die Ermittler in einer Pressemeldung am Montag bekannt geben, wurden aus der Teichanlage „Kleines Teufelsbad“ am Teufelsbadweg in der Leege zwischen April und Mitte Juni mehrfach Fische gestohlen.

Die genaue Anzahl der gestohlenen Tiere stehe dabei noch nicht fest. Gefundene Überreste deuteten demnach aber darauf hin, dass die Tiere zum Teil bereits vor Ort getötet und ausgenommen wurden. Die genaue Schadenshöhe stehe nicht fest. Aktuell nimmt die Polizei aber einen Wert in Höhe von rund 500 Euro an. Für die Feststellung oder Ergreifung des beziehungsweise der Täter hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/ 5080 entgegen.

kul