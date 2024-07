Wieda. Verkehrsunfall, brennender Pkw oder aber Sturmschäden: Die Feuerwehr Wieda hat eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Zum Abschluss wird noch dieser Notfall gemeldet.

Was für eine Woche für die Feuerwehr Wieda: Ein Verkehrsunfall mit drei Pkw, die ineinander prallten; Sturmschäden auf der L601 in Richtung Braunlage, ein brennendes Auto auf der L600 bei Zorge - all diese Einsätze gab es im Südharz innerhalb von nur vier Tagen.

Verdächtiger Rauch: Feuerwehr Wieda wird alarmiert und entdeckt das

Doch damit war die Arbeitswoche für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr Wieda noch nicht beendet. Am Samstag, 29. Juni, wurden die Einsatzkräfte um 18.19 Uhr seitens der Leitstelle in Göttingen wegen einer Rauchentwicklung alarmiert. Ein Anwohner aus Walkenried hatte den Rauch gesehen und Notruf gewählt. Die Wiedaer Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte als Ursache ein Lagerfeuer feststellen. Die Einsatzstelle wurde daraufhin der ebenfalls alarmierten Polizei übergeben. Damit war der vierte Einsatz in sechs Tagen für die Wiedaer Feuerwehr beendet.

Ähnlich erging es Anfang Juni erst der Feuerwehr Bad Sachsa. In nur fünf Tagen mussten die Brandschützer sechs Einsätze abarbeiten.

