Braunschweig. Folgt auf das Rekordjahr ein neues Rekordjahr? Warum Käufer von neuen Balkonkraftwerken jetzt besonders aufpassen müssen.

Die Zahl der Solaranlagen in Braunschweig wächst und wächst und wächst. Doch nach dem Rekordjahr 2023 scheint sich das Tempo, so die neusten Zahlen der Bundesnetzagentur für das erste Halbjahr 2024, zu verlangsamen. Stürmisch voran geht es hingegen mit den beliebten Balkonkraftwerken. Wobei dort viele Unklarheiten herrschen, was Stand der Technik ist und was nicht.

2023 war das absolute Rekordjahr in der Geschichte Braunschweigs. In wirklich jedem Bereich gab es enorme Zuwächse. Weil die Mehrwertsteuer ausgesetzt war und das von einem starken Preisverfall bei Komponenten begleitet wurde, war es günstig wie nie, auf die Kraft der Sonne zu setzen. Und auch für 2024 gilt: Trotz Mehrwertsteuer sind die Preise weiter gefallen. Die Stadtverwaltung hatte bereits zum Jahresende die Reißleine gezogen und die Zuschüsse für Balkonkraftwerke drastisch verringert. Statt maximal 500 Euro gibt es mittlerweile nur noch 200 Euro. Wobei der Handel bereits Anlagen für unter 300 Euro frei Haus liefert. Der Fördertopf der Stadt Braunschweig ist längst ausgeschöpft.

Solarenergie in Braunschweig. © FMN | Jürgen Runo

Weitere Erleichterungen: Die alleinige Registrierung im Marktstammdatenregister reicht und die Inbetriebnahme ist nicht mehr davon abhängig, dass BS-Netz, Braunschweigs Netzbetreiber, vorab den Zähler wechselt. Dreht sich das Stromzähler-Rad rückwärts, weil unverbrauchter Solarstrom eingespeist wird, ist auch das kein Grund mehr, mit der Inbetriebnahme zu warten.

Eine neue Generation von Balkonkraftwerken soll bald kommen

Unklar ist allerdings, was mit den neuen Balkonkraftwerken geschieht, deren Wechselrichter 800 Watt und nicht wie früher 600 Watt abgeben können. Im neuen Solarpaket I werden Balkonkraftwerke erstmals definiert. Sie dürfen nicht mehr als 800 Watt abgeben und die Modulleistung darf nicht 2000 Wp (Wattpeak) überschreiten.

In den FAQs zum Solarpaket 1 verweist das Bundeswirtschaftsministerium darauf: „Die Steckerfrage sowie technische Details zu Steckersolargeräten werden nicht im Gesetz, sondern in technischen Normen geregelt.“ Und: Derzeit werde von der Deutschen Kommission Elektrotechnik (DKE) im VDE eine Produktnorm zu Steckersolargeräten erarbeitet, „die zukünftig Wechselrichterleistungen bis 800 Watt bzw. Voltampere erlauben würde. Daher wurden Steckersolargeräte im Solarpaket bereits mit 800 Watt Wechselrichterleistung definiert. Diese Definition nimmt allerdings nicht die möglichen Änderungen in der technischen Normung vorweg.“

Die Rechte von Vermietern und Wohnungseigentümergemeinschaften werden eingeschränkt

Die kommende Norm befindet sich in der End-Abstimmung und soll zwar erstmals Schuko-Stecker als Anschluss möglich machen. Die Modulleistung soll jedoch auf 960 Wp begrenzt werden. Das Speichern von Solarstrom ist auch nicht vorgesehen. Dass die Zahl der Balkonkraftwerke in Braunschweig stark stieg, ist auch dem Umstand geschuldet, dass seit Jahresbeginn 309 800VA-Anlagen angemeldet wurden. Bis zur Jahreswende hatte es nur 64 dieser Anlagen in Braunschweig gegeben.

Von den künftigen Steckersolargeräten, die wohl zum Jahresende auf dem Markt sein werden, erwartet sich die Branche eine enorme Nachfrageerhöhung. Die Norm lässt sich nur erfüllen, wenn auch die Befestigungen der Module statisch geprüft sind, was Vorbehalte entkräftet. Am Mittwoch will der Bundesjustizausschuss darüber befinden, wie eine Privilegierung von Balkonkraftwerken aussehen soll. Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften sollen zwar weiterhin Balkonkraftwerken zustimmen müssen. Die Privilegierung wird jedoch dafür sorgen, dass es praktisch keine gerichtsfesten Gründe mehr gibt, die Zustimmung zu verweigern. Zurzeit wird darüber gestritten, wo die Privilegierung gelten soll. CDU/CSU möchten, dass dies nur Balkone und Terrassen umfasst.

Drei große PV-Anlagen gingen in Braunschweig in Betrieb

Trotz stark steigender Zahl von Balkonkraftwerken leisten die allerdings nur einen kleinen Beitrag dazu, Braunschweig zur klimaneutralen Stadt zu machen. Obwohl fast jede dritte Solaranlage im Stadtgebiet mittlerweile ein Balkonkraftwerk ist, beträgt ihre maximale Modulleistung lediglich 1584 Kilowatt (Kw), was rund vier Prozent der gesamten Modulleistung im Stadtgebiet entspricht. Große Fortschritte lassen sich nur erzielen, wenn große Dächer belegt werden. Die drei größten Anlagen, die im ersten Halbjahr in Betrieb gingen, waren: Selgros-Gebäude an der Hansestraße (499 Kw), Sportbad Heidberg (419 Kw) und Wasserwelt (383 Kw). In der Planung befinden sich gegenwärtig 293 zusätzliche Anlagen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: