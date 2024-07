Osterode. Von Walkenried bis Bad Grund - überall fehlt Geld. So hoch ist die Verschuldung, so sieht die Entwicklung der Finanzen im Nord- und Südharz aus.

Die Schulden der Städte und Gemeinden in Niedersachsen sind im Jahr 2023 erneut angestiegen -um exakt 7,1 Prozent, wie das Landesamt für Statistik in Hannover mitteilt. Wie aber sieht es in den Kommunen im Altkreis Osterode aus? Ein Spoiler vorweg: Schuldenfrei ist niemand, aber es gibt erhebliche Unterschiede bei den Defiziten und der Pro-Kopf-Verschuldung. Ohnehin gibt es, wie die Daten des Landesamtes zeigen, gerade einmal niedersachsenweit zehn Gemeinden bzw. Gemeindeverbände, die schuldenfrei sind.

Schulden: Osterode und Bad Sachsa sind vorn dabei

Bei der Betrachtung der Daten des Landesamtes für den Altkreis Osterode fällt folgendes auf: Die Stadt Osterode hat mit 22,22 Millionen Euro zum Stichtag 31. Dezember 2023 die höchsten Gesamtschulden, die Stadt Bad Sachsa mit 2.083 Euro die höchste Pro-Kopf-Verschuldung. In ganz Niedersachsen liegt der Schuldenstand der kommunalen Kernhaushalte im Durchschnitt bei 15, 12 Millionen Euro oder, pro Kopf berechnet, bei 1.857 Euro.

Stadt/ Gemeinde Einwohner (30. Juni 2023) Gesamtverschuldung Verschuldung pro Einwohner Bad Grund 8.082 14.682.662 Euro 1.817 Euro Bad Lauterberg 10.286 10.392.543 Euro 1.010 Euro Bad Sachsa 7.338 15.285.582 Euro 2.083 Euro Herzberg 12.803 15.343.946 Euro 1.198 Euro Osterode 21.476 22.227.418 Euro 1.035 Euro Walkenried 4.478 3.143.253 Euro 702 Euro Hattorf 7.150 5.488.618 Euro 768 Euro Duderstadt 20.252 3.570.261 Euro 176 Euro Göttingen 118.983 265.857.233 Euro 2.234 Euro Gieboldehausen 13.582 8.296.024 Euro 611 Euro Northeim 29.364 18.385.026 Euro 626 Euro Bad Harzburg 21.604 11.999.461 Euro 555 Euro Seesen 19.181 5.064.717 Euro 264 Euro Braunlage 5.531 21.468.164 Euro 3.881 Euro Goslar 50.218 25.402.007 Euro 506 Euro Clausthal-Zellerfeld 15.407 33.032.462 Euro 2.144 Euro

Komplett schuldenfrei sind zum Stand 31. Dezember 2023 die Stadt Burgwedel, Gemeinde Scheeßel, Stadt Verden (Aller), Gemeinde Moormerland, Gemeinde Dötlingen, die Samtgemeindebereiche Baddeckenstedt, Kirchdorf und Schwaförden sowie die gemeindefreien Bezirke Lohheide und Osterheide. Acht Gemeinden und Gemeindeverbände wiesen derweil eine besonders hohe Pro-Kopf-Verschuldung von über 4.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner auf, darunter drei Städte aus der Region Hannover sowie die Nordseeinseln Wangerooge und Spiekeroog.

So sieht die Finanzlage in den Kommunen von Osterode bis Walkenried im Jahr 2024 aus:

Wie sieht es aber aktuell bei den Städten und Gemeinden im Altkreis Osterode mit der Entwicklung der Finanzen aus? Ein Blick in die beschlossenen Haushalte offenbart auch hier wieder Unterschiede. In Osterode möchte man beispielsweise in den Jahren 2024 und 2025 einiges bewegen (Schwimmbad Aloha, usw.) und nimmt hierfür neun Millionen Euro an Krediten auf. Die Stadt Herzberg hat - wie auch Osterode - einen Doppelhaushalt aufgestellt, der für die Jahre 2023 und 2024 gilt - und für den im Vorfeld bereits reichlich Einsparungen getroffen wurden. Für das kommende Haushaltsjahr 2024 plant die Gemeinde Hattorf mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 192.400 Euro. Als drei Hauptgründe nannte Gemeindebürgermeister Daniel Kaiser gestiegene Personalaufwendungen, diverse Instandsetzungen für das Dorfgemeinschaftshaus und den Kindergarten.

Die Stadt Bad Lauterberg rechnet hingegen mit einem Minus von 2 Millionen Euro im Gesamtergebnis des Haushaltsplans für das Jahr 2024. Die Folgen des Ukraine-Krieges, explodierende Kosten für Energie und bei der Kinderbetreuung, in der Summe zu hohe und steigende Kosten bei zu geringen Einnahmen - ein Problem, das die Stadt Bad Sachsa mit nahezu allen Kommunen in Niedersachsen eint. Unter Strich bedeutet dies, dass im Haushalt ein Defizit steht. Eigentlich sind es knapp 2,54 Millionen Euro, die Bad Sachsa fehlen. Dank Sparmaßnahmen, aber auch rechtlichen Sonderregelungen sinkt das Minus auf 158.000 Euro. In der Einheitsgemeinde Walkenried klafft im Haushalt 2024 ein großes Defizit in Höhe von 609.700 Euro, wobei der Löwenanteil hier von explodierenden Energiekosten stammt. Die Haushaltslage in der Gemeinde Bad Grund ist ebenfalls angespannt. Durch verschiedenen Faktoren muss die Gemeinde einen Fehlbetrag in Höhe von rund 780.000 Euro ausweisen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.