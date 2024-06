Käsekuchen ohne Backen kommt nie aus der Mode. Der Favorit für den Sommer ist Eyecandy und Erfrischung pur: mit Prosecco, Aperol Orange

Steigt die Temperatur über 20 Grad, sieht man überall in den Cafés, Beachclubs und Bars bauchige Gläser mit orangefarbenem Inhalt aufleuchten. Während Caipirinha oder Hugo immer seltener geordert werden, nimmt die Liebe zu Aperol Spritz kaum ab. Woran das liegt?

Meine Theorien dazu lauten: 1. Der Classico aus Italien ist weniger bitter als Negroni, Campari & Co. 2. Durch die Größe des Glases lässt sich die Auszeit auf das Dreifache eines Cappuccinos ausdehnen. Und 3. verstärken die klirrenden Eiswürfel das Sommerfeeling.

Kein Wunder also, dass unter #aperolspritz mehr als 2,2 Millionen Beiträge auf Instagram zu finden sind. Ich finde, es wird Zeit, den Hashtag #aperolspritzkuchen ins Leben zu rufen. Unser Beitrag dazu: eine erfrischende No-Bake-Torte. Natürlich mit Aperol, Prosecco und Orange. Chin-chin!

Farbenfrohe Aperol-Spritz-Hommage als No-Bake-Torte

Zutaten für ca. 12 Stücke:

75 g Butter

150 g Butterkekse

1 Päckchen Vanillezucker

9 Blatt Gelatine

300 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

300 g Doppelrahmfrischkäse

100 g Zucker

abgeriebene Schale von 1 Bio-Orange

200 g Schlagsahne

5 EL Orangensaft

100 ml Aperol

100 ml Prosecco

Orangenspalten und Zitronenmelisse zum Verzieren

Backpapier

1 Butter in einem Topf schmelzen. Kekse fein zerbröseln, mit der flüssigen Butter und Vanillezucker mischen. Tortenring oder Springformrand (ca. 22 cm Ø) auf eine Platte setzen. Brösel hineingeben und zu einem flachen Boden andrücken. Ca. 30 Minuten kalt stellen.

2 6 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Joghurt, Frischkäse, Zucker, Orangenschale und -saft glatt rühren. Gelatine ausdrücken, bei schwacher Hitze auflösen. 2–3 EL Creme unterrühren, dann diese Masse unter die restliche Creme ziehen. Sahne steif schlagen und in zwei Portionen unterheben. Auf den Boden im Tortenring geben und glatt streichen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

3 3 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Aperol und Prosecco in einem kleinen Topf erhitzen, vom Herd ziehen. Gelatine ausdrücken, in der heißen Flüssigkeit auflösen. Abkühlen lassen, bis sie leicht zu gelieren beginnt. Dann vorsichtig auf der Torte verteilen. Ca. 2 Stunden kalt stellen.

4 Vor dem Servieren Tortenring entfernen. Torte mit geviertelten Orangenscheiben und Zitronenmelisse verzieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 19 g F, 11 g KH, 310 kcal

fmg