Ein mediterraner Sommergruß mit frischem Blattspinat, Tomaten, Antipasti und Schnitzel mit Parmesanpanade, der warm und kalt begeistert

Was gehört bei Ihnen zu einem Tag im Freibad oder am See? Schwimmen, Faulenzen und Lesen? Bin ich dabei! Und ein herzhafter Snack muss auch sein, oder?

Klar gibt's noch immer die Schwimmbad-Imbisse, bei denen man gerne und geduldig für 'ne Portion Pommes ansteht. Für den Sommer 2024 habe ich eine weitere Option für Sie: einen Gnocchi-Salat mit Schnitzel-Upgrade. Dabei gilt für das Schnitzel (wie auch für Pommes): keine Angst vor Fett!

Nur wenn die Schnitzel darin schwimmen können, entsteht nämlich die typische Wellenstruktur der Panade. Gleichzeitig saugt die Panade so weniger Fett auf. Und am Ende steckt dann sogar weniger Fett in der Schnitzelhülle, als wenn man beim Braten daran spart.

Einzige Voraussetzung: Das Fett braucht die richtige Temperatur! Also: Holzlöffel reinhalten und wenn sich Bläschen daran bilden, kann’s losgehen...

Sattmacher-Salat mit gebratenen Gnocchi und Schnitzelstreifen

Zutaten für 4 Personen:

100 g junger Blattspinat

3 Tomaten

1 Schalotte

2 EL dunkler Balsamico-Essig

1 TL Senf

1 TL Zucker

Salz

Pfeffer

4 EL Olivenöl

1 Packung frische Gnocchi (400 g; Kühlregal)

4 Schweineschnitzel (à ca. 100 g)

2 Eier (Größe M)

ca. 100 g Mehl

ca. 150 g Paniermehl

30 g fein geriebener Parmesan

ca. 125 g Butterschmalz

150 g Peperoni mit Frischkäsefüllung

150 g eingelegter Oliven-Mix

1 Für den Salat Spinat waschen und gut abtropfen lassen. Tomaten waschen und grob würfeln. Schalotte schälen und fein würfeln. Schalotte, Essig, Senf, Zucker, 1 TL Salz und Pfeffer verquirlen. Dabei 3 EL Öl in dünnem Strahl unterschlagen. 1 EL Öl in einer weiten Pfanne erhitzen und Gnocchi darin unter Wenden ca. 6 Minuten goldbraun braten. Zwischendurch 2–3 EL Wasser zugeben und so lange unter Rühren weiterbraten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Herausnehmen und beiseitestellen.

2 Für die Schnitzel Fleisch eventuell noch etwas flacher klopfen. Eier in einem tiefen Teller verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl und Paniermehl ebenfalls in je einen tiefen Teller geben. Paniermehl mit Parmesan mischen. Butterschmalz in einer weiten Pfanne erhitzen. Schnitzel nacheinander zuerst in Mehl, dann im Ei und zuletzt im Paniermehl-Mix wenden. Vorsichtig in die heiße Pfanne geben und unter vorsichtigem Schwenken portionsweise ca. 2 Minuten pro Seite goldbraun ausbacken. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3 Peperoni evtl. kleiner schneiden. Oliven abtropfen lassen. Gnocchi, Spinat, Tomaten, Peperoni und Oliven mit der Vinaigrette mischen und noch einmal abschmecken. Schnitzel in Streifen schneiden und zusammen mit dem Gnocchi-Salat auf Tellern anrichten.Mitnehm-Tipp: Um Platz in der Kühltasche zu sparen, Wasser oder andere Getränke als Kühlelemente einfrieren (Flaschen dafür nur zu drei Vierteln befüllen). Salat, Dressing und die Schnitzelstreifen beim Transport getrennt voneinander in Boxen packen – damit die herrliche Panade erhalten bleibt.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 35 g E, 50 g F, 52 g KH, 790 kcal

