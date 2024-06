Osterode am Harz. Osterodes Innenstadt kämpft mit leeren Geschäften. Jetzt bewegt sich etwas in der ehemaligen Mäc Geiz-Filiale. Wer in das Geschäft am Kornmarkt zieht.

Einige Monate schon steht das Geschäft der Discounter-Kette Mäc Geiz in Osterode am Harz schon leer. Das jetzt kommt etwas Bewegung zurück auf den Kornmarkt. Der arabische Lebensmittelmarkt „Noormarkt“ hat seine bisherigen Räume in der Osteroder Innenstadt verlassen und ist neuer Mieter der alten Mäc-Geiz-Räumlichkeiten.

Bis vor Kurzem noch in der Marientorstraße 4 gegenüber dem Café Dornemann verortet, befindet sich das neue Zuhause des Marktes nun etwas höher, am Osteroder Kornmarkt 25, direkt neben der Eisdiele Zotta.

Noormarkt in Osterode am Harz: Lokalität hat sich geändert - Angebot bleibt gleich

Wie bisher wird auch dort den Kundinnen und Kunden eine breite Palette an frischen Produkten, Lebensmitteln, wie beispielsweise Obst, Gemüse, Milch-, Fleisch-, Back- und Haushaltswaren sowie weiteres mehr zum Kauf angeboten.

„Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden nach wie vor qualitativ hochwertige Produkte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Wir legen großen Wert auf Frische, Vielfalt und Kundenzufriedenheit. Unser freundliches und hilfsbereites Personal steht gerne zur Verfügung, um beim Einkauf zu helfen und mögliche Fragen zu beantworten“, so die Betreiber des Marktes.

Übrigens: Das arabische Wort „Noor“ steht nicht etwa für das Produktportfolio. Ins Deutsche übersetzt bedeutet es „Licht“.

Das Lebensmittelgeschäft Noormarkt in Osterode am Harz ist umgezogen. © FMN | Ralf Gießler

