Wolfenbüttel. Mit einem Testspiel beim MTV Wolfenbüttel eröffnen die Eintracht-Profis die Saisonvorbereitung - wir übertragen das Spiel live.

Die neue Saison ist noch blutjung. Erst am Sonntag startete Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ins Training. Fast 2000 Fans waren am Eintracht-Stadion dabei, um ihren Lieblingen bei den ersten Bewegungen der Spielzeit auf die Füße zu schauen. Das erste Testspiel des Teams von Trainer Daniel Scherning wirft auch schon seine Schatten voraus. Am Mittwoch, 19 Uhr, geht es im Sportpark Meesche gegen den Landesligisten MTV Wolfenbüttel. Das Spiel übertragen wir im Livestream.

Aufseiten der Blau-Gelben werden im Vergleich zur alten Saison einige neue Gesichter zu bestaunen sein. Neun Zugänge gibt es bereits: Sven Köhler, Leon Bell Bell, Kevin Ehlers, Fabio Di Michele Sanchez, Max Marie, Levente Szabo, Sidney Raebiger und Eigengewächs Karim Hüneburg. Zudem zählt zumindest offiziell auch Leih-Rückkehrer Kaan Caliskaner zu den „Neuen“. Bell Bell (Adduktorenverletzung) und Caliskaner werden aber in Wolfenbüttel nicht zum Einsatz kommen.

MTV-Trainer Deniz Dogan spielte früher selbst bei Eintracht Braunschweig

Die Partie gegen den Zweitligisten bildet für die Wolfenbütteler, die am Dienstagabend ins Vorbereitungstraining einsteigen, den Auftakt zu einer Reihe von Testspielen. Weiteres Vorbereitungshighlight wird die Partie gegen den Nordost-Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin, der die vergangene Saison hinter Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus und dem Greifswalder FC auf Platz 3 abgeschlossen hatte.

Der MTV wird von Deniz Dogan trainiert, einer Eintracht-Legende. Der ehemalige Verteidiger war in der vergangenen Saison auch als möglicher neuer Trainer der frisch in die Oberliga aufgestiegenen U23 der Blau-Gelben im Gespräch, er verlängerte jedoch seinen Vertrag in Wolfenbüttel langfristig. Jetzt trifft Dogan auf seine ehemaligen Kollegen. Mit Co-Trainer Marc Pfitzner, Sportkoordinator Dennis Kruppke, Sportdirektor Benjamin Kessel spielte er zusammen in Blau und Gelb.