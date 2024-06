Berlin. Polen und Österreich haben ihr Auftaktspiel jeweils knapp verloren. Im direkten Duell wollen beide ihre Ausgangslage verbessern.

Nach ihren knappen Niederlagen gegen die Niederlande respektive Frankreich wollen Polen und Österreich im zweiten EM-Spiel einen ersten Erfolg einfahren und somit ihre Chancen aufs Weiterkommen bewahren. Beim Aufeinandertreffen im Berliner Olympiastadion (18 Uhr) können die Polen dabei wieder auf ihren Starspieler Robert Lewandowski zurückgreifen. Inwieweit der Ex-Bayern-Stürmer seiner Mannschaft helfen kann, lesen Sie hier im Live-Ticker:

Lewandowski hatte den Auftakt gegen die elftal (1:2) aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verpasst und nur von der Bank zusehen können. Nach intensiver Arbeit der medizinischen Abteilung in den letzten Tagen habe der 35-Jährige aber komplett am Mannschaftstraining teilnehmen können, sagte Polens Nationaltrainer Michael Probierz am Donnerstag. Ob der Stürmer des FC Barcelona bereits wieder ein Kandidat für die Startelf ist, ist allerdings noch unklar. „Ich weiß nicht, ob er schon für 90 Minuten bereit ist“, sagte Polens Torhüter Wojciech Szczesny.

Der Klärungsversuch von Maximilian Wöber (#2) geht ins eigene Tor. © dpa | Marius Becker

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick rechnet hingegen fest mit einem Einsatz des polnischen Torjägers. „Er ist natürlich der Spieler schlechthin für Polen. Er wird auch immer wieder gesucht, speziell fürs Umschaltspiel“, sagte der 65-Jährige am Tag vor dem Spiel und ergänzte: „Wir müssen schauen, dass wir möglichst wenig Bälle auf ihn zulassen.“ Sein Team müsse versuchen, „das Spiel in jeder Phase nach unseren Richtlinien zu spielen und zu kontrollieren. Wenn das passiert, kommt er hoffentlich gar nicht so oft in Situationen, wo er seine Qualitäten ausspielen kann.“

Gegen Frankreichs Starensemble um Kylian Mbappé hatten die Österreicher eine überzeugende Leistung gezeigt, in der Defensive wenig zugelassen und sich selbst einige gute Chancen herausgespielt. Am Ende standen sie nach dem unglücklichen Eigentor des Gladbachers Maximilian Wöber (38.) aber trotzdem mit leeren Händen da.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft