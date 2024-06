Berlin. Die Nationalmannschaft Österreichs residiert während der EM im Berliner Grunewald. Magenta Austria erfüllte dem Rangnick-Team einen Sonderwunsch.

Trainer Ralf Rangnick und die österreichische Nationalmannschaft haben ihr EM-Quartier im Berliner Grunewald - deutschen Fußballfans dürfte es in guter Erinnerung sein. Das Team übernachtet im Schlosshotel Berlin, wo auch die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klinsmann bei der Heim-WM 2006 logierte. Das DFB-Team löste damals eine große Euphoriewelle im Land aus und kam bis in Halbfinale.

Ähnlich überraschen wollen Rangnicks Österreicher, die zwei ihrer Gruppenspiele im Berliner Olympiastadion austragen. Den „Heimvorteil“ müssen die Österreicher nun nutzen, denn das erste Gruppenspiel in Düsseldorf ging am Montag gegen den Topfavoriten Frankreich knapp mit 0:1 verloren. Am Freitagabend (18 Uhr, ZDF, Meganta TV) kommt es in Berlin zum wohl schon entscheidenden Duell gegen die Polen.

Österreich auf den Spuren des deutschen Sommermärchens

In Berlin ist das Rangnick-Team wunschlos glücklich. „Das Hotel, in dem schon Stars wie Romy Schneider, Paul McCartney, Peter Ustinov, Josephine Baker, Robert Kennedy, Errol Flynn oder die Rolling Stones residierten, hat schon einmal Fußballgeschichte mit der deutschen Nationalelf geschrieben“, sagte Sascha Hampe, CEO der GCH Hotel Group, der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt geben wir unser Bestes, um die österreichische Nationalmannschaft perfekt zu beherbergen und sie tatkräftig zu unterstützen, ein erfolgreiches Turnier zu spielen.“

Hier lassen es sich die Profis der Österreicher während der EM gut gehen. © Magenta Austria

Kurz vor dem Turnierstart bekamen die Österreicher auch einen Sonderwunsch erfüllt. Im EM-Team der Österreicher, die einen eigenen Saunaclub im Mannschaftsteam betreiben, wurde der Wunsch nach einer Sauna im Berliner Teamhotel laut. Magenta Austria, unter anderem Premium-Partner der österreichischen Nationalmannschaft, ist dem Wunsch nachgekommen. Das Saunafass wurde mit einem Kran im Garten des Hotels aufgestellt. Eine verrückte Aktion, die die Spieler erfreut hat.

EM 2024: Österreich muss Polen in Berlin schlagen

Nun müssen es die österreichischen Profis auf dem Rasen im Olympiastadion zurückzahlen. Ein Sieg gegen die Polen, die ihr erstes Spiel gegen die Niederlande (1:2) ebenfalls verloren haben, ist Pflicht, um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.

