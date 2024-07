Osterode am Harz. In Förste bei Osterode am Harz wird kräftig investiert: 200.000 Euro erhält Daniel Gross für seine geplante Geschäftserweiterung. Was das für den Ort bedeutet.

Im Juni war ein großer Tag für die wirtschaftliche Entwicklung im Altkreis Osterode am Harz: Im Rahmen des niedersächsischen Förderprogramms „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ wird der Neubau einer Physiotherapiepraxis in Förste mit 200.000 Euro gefördert. Physiotherapeut Daniel Gross will mit der Geschäftserweiterung nicht nur zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die medizinische Grundversorgung vor Ort sichern.

Vor wenigen Tagen begannen die Bauarbeiten für die neue Physiotherapiepraxis von Daniel Gross, erste Anschlüsse für den Neubau sind bereits gelegt. Seit über sechs Jahren ist der staatlich geprüfte Physiotherapeut im Ortsteil von Osterode am Harz aktiv und beschäftigt derzeit acht Mitarbeiter, wovon fünf als Therapeuten tätig sind. „Ich möchte mein Team auf 15 Angestellte erweitern und so das führende Zentrum für physiotherapeutische und osteopathische Versorgung im Harzvorland werden. Durch kontinuierliche Weiterbildung und Technologieeinsatz können wir die Lebensqualität und soziale Integration unserer Patienten nachhaltig verbessern.“

Physiotherapie am Harz: Unterstützung kommt von der WRG

Mit der Standortverlagerung innerhalb des Ortes (neuer Standort Ecke Neue Reihe/Oberdorf) soll die Klientel durch barrierefreie Zugänge und neue Gruppenräume effektiver angesprochen werden können. Zwölf Parkplätze direkt vor der Tür werden dann Patientinnen und Patienten vor den neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, so der Plan.

v.l.n.r.: Yuliya Divivi (Wirtschaftsförderung Region Göttingen), Susanne Gad El-Karim (Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig, Geschäftsstelle Göttingen) mit Daniel Gross. © FMN | Ralf Gießler

Bei der Suche nach Möglichkeiten der Förderung seines Vorhabens unterstützte ihn die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG). „Gemeinsam konnten wir beim Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig erfolgreich Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung beantragen“, erläutert Wirtschaftsförderin Yuliya Divivi. „Das Programm der niedersächsischen Landesregierung fördert Kleinstunternehmen oder Existenzgründer der gewerblichen Wirtschaft, also Handwerk, Handel oder Dienstleistungen, die der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung dienen.“ Die Förderung soll Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter wie Bausubstanz und Maschinen erleichtern. Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt.

Bessere Versorgung soll Dörfer attraktiver machen

WRG-Geschäftsführer Marc Diederich ergänzt: „Die Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung und die Förderung der dörflichen Gemeinschaft durch Kleinstunternehmen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Attraktivität von Dörfern. Gleichzeitig soll dem demografischen Wandel entgegengewirkt und Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen geschaffen werden.“ Kleinstunternehmen mit einer Betriebsstelle in Niedersachsen in einem Ort bis 10.000 Einwohner können eine Zuwendung bis maximal 200.000 Euro beantragen.

Bei der Übergabe des Förderbescheids in Förste war auch Susanne Gad El-Karim vom Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig, Geschäftsstelle Göttingen, anwesend. Sie erteilte den Bewilligungsbescheid für die Fördermaßnahme in Förste und verspricht: „Bis Anfang Dezember 2025 wird alles Geld fließen, wenn komplett umgesetzt ist, was der Bescheid besagt.“

