Groß Schwülper. Die Freundinnen Iris Schellenberg und Bärbel Müller haben die Premiere initiiert. Warum ein gut gefüllter Picknickkorb ganz wichtig ist.

„Was in Braunschweig so gut ankommt, klappt doch in Groß Schwülper auch“, waren sich die beiden Freundinnen Iris Schellenberg und Bärbel Müller einig. So entstand kurzerhand die Idee, auch ein White Dinner in der 3.500-Einwohner-Gemeinde auf die Beine zu stellen.

Schwülperaner feiern lockeren Sommerabend ganz in Weiß

Gesagt, getan und 2023 schon mit den Vorbereitungen begonnen. „Vorab haben wir uns aber erstmal den Segen der Gemeinde abgeholt. Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann fand es eine schöne Idee und gab uns Rückenwind. Die Gemeinde stellt uns die Bierzeltgarnituren ebenso zur Verfügung wie bei Regen die Okerhalle“, sagt Iris Schellenberg.

Geplant ist das erste White Dinner am 4. August von 17 bis 20 Uhr aber draußen vor der Okerhalle. An Achter-Tischen sollen es sich die Gäste gemütlich machen, was serviert wird, bestimmen sie selber. „Jeder kann bestenfalls im Picknickkorb mitbringen, was er essen und trinken möchte. Richtige Gläser, Besteck und weißes Geschirr sowie Tischdeko wären super. Es soll ein netter, stilvoller Abend werden“, wünschen sich die beiden Organisatorinnen.

Rund 50 Tickets für das White Dinner sind noch zu haben

Mit rund 100 Teilnehmern wird gerechnet. Etwa die Hälfte der Tickets sei bereits verkauft. Die Karten für 5 Euro können von 11 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Schwülper oder bei dem Team der Papierschlange zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich unter den Telefonnummern 05303/941441 (Schellenberg) oder 05303/5114 (Müller) einen Platz zu sichern.

„Es soll einfach eine schöne Veranstaltung werden und wir hoffen, dass das White Dinner gut ankommt“, so Iris Schellenberg. Dazu trägt natürlich selbstredend das passende Outfit bei, denn bunt soll es nur auf den Tellern zugehen, alles andere bitte ganz in Weiß.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: