Bad Sachsa/Walkenried. Keine kostenlosen Busfahrten für Urlauber mehr in Bad Sachsa ab dem Jahr 2025? Stattdessen soll Geld hier in den Tourismus im Südharz fließen.

Das Aus für Hatix in Bad Sachsa zum Ende des Jahres 2024 soll endgültig besiegelt werden: In seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, dem 20. Juni, ab 19 Uhr im Kurhaus wird der Stadtrat der Uffestadt über die Vorlage der Verwaltung darüber entscheiden, die Kooperationsvereinbarung zwischen Bad Sachsa und der Harz AG über das Harzer Urlaubs-Ticket zu beenden. Ab 2025 gebe es dann somit keine kostenlosen Busfahrten mehr für Urlauber in Bad Sachsa. „Ich sehe für Bad Sachsa keinen Nutzen mehr in Hatix“, erklärte Bürgermeister Daniel Quade im Vorfeld in der Sitzung des Tourismusausschusses, bei der es sowohl von Verwaltung, als auch Politik und dem Vertreter der Tourist-Info massive Kritik am Projekt - und man empfahl dort dem Stadtrat den Ausstieg.

Bad Sachsa will Geld für Hatix für andere touristische Aufgaben künftig nutzen

Kernpunkt der Kritik ist, dass in Relation zu den Kosten - 25 Cent des Gästebeitrags der Uffestadt - werden zur Finanzierung des ÖPNV-Projekts an die Harz AG (Betreiber von Hatix) abgeführt (2022: ca. 62.700 Euro, 2023: ca. 63.500 Euro), die Nutzungszahlen seitens der Gäste zu gering seien. So hätten nach den Seitens des Zweckverbands Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) für den gesamten Altkreis Osterode im Jahr 2023 geschätzten 49.153 Hatix-Nutzern nur 5,54 Prozent der gesamten Übernachtungsgäste des Jahres 2023 in Bad Sachsa und Ortsteilen Hatix genutzt. In diesem Zusammenhang zeigten sich die Mitglieder des Tourismusausschusses vor allem verärgert darüber, dass - obwohl man vor mehr als einem Jahr beim ZVSN und der Harz AG belastbare Nutzungszahlen für Bad Sachsa eingefordert habe.

Was mit den 25 Cent, die für Hatix im Gästebeitrag aktuell eingeplant sind, passieren soll, steht auch fest. Die Gelder sollen, wie es in der Vorlage für den Stadtrat heißt, für gestiegene Kosten in der touristische Infrastruktur (Energiekosten Erlebnisbad, Grünpflege der Parkanlagen, Straßen und Wege) genutzt werden.

Weitere Themen des Stadtrates Bad Sachsa:

Gebührenkalkulation für die Bereiche Niederschlagswasser, Winterdienst und die Straßenkehrung im Sommer

Ernennung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters für die Freiwillige Feuerwehr Tettenborn

Flächen für Windenergieanlagen

Städtepartnerschaft mit Czerwionka-Leszczyny (Polen)

Gemeinsames integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried

Bereits eine halbe Stunde zuvor, also ab 18.30 Uhr, beginnt ebenfalls 20. Juni eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Walkenried. Dort steht eine mögliche Neuerung im Fokus, wie die Gemeinde im Südharz künftig mit ihren Finanzen umgehen will. Es geht darum, ob für die Jahre 2025/2026 erstmals ein sogenannter Doppelhaushalt aufgestellt werden soll.

Weitere Themen im Gemeinderat Walkenried:

Änderung der Satzung über den Betrieb der Kindertagesstätten

Gemeinsames integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried

Bei beiden Sitzungen der Kommunalpolitik im Südharz sind interessierte Einwohnerinnen und Einwohner gern gesehen.

