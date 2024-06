Walkenried/Bad Lauterberg. Im Südharz finden gespendete Töpfe und Pfannen neue Besitzer, nicht aber Müll und muffige Klamotten. Das sollten Spender unbedingt beachten.

„Töpfe und Pfannen, das sind die Verkaufsschlager, die können wir immer gebrauchen. Denn kaum haben wir sie erhalten, sind sie schon wieder weg“, erklärt Sieglinde Haußecker vom Kirchenladen der evangelischen Gemeinde in Walkenried. Und exakt so war es auch beim Besuch des Harz Kurier in der Einrichtung. Eine Einwohnerin brachte eine Tasche mit Geschirr vorbei - und umgehend als es von einer der insgesamt acht ehrenamtlichen Helferinnen ins Regel eingeräumt wurde, wurde es von einer Kundin genommen. Es ist ohnehin ein reges Treiben, dass immer dienstags in der ehemaligen Grundschule des Klosterortes im Südharz herrscht. Spenderinnen und Spender geben sich sozusagen mit Kundinnen und Kunden die Klinke in die Hand - und mittendrin arbeiten die Helferinnen.

In Walkenried: Darum sollen Spender Kleidersäcke nicht einfach vor die Tür stellen

Fest steht: Das Ehrenamt im Südharz macht reichlich Arbeit, „die aber von allen gern gemacht wird“, wie das Team unisono bestätigt. Gerade das Team, das die Spenden in Empfang nimmt, ist dabei von Zeit zu Zeit nicht zu beneiden. Denn manchmal wird der Kirchenladen scheinbar mit einer Entrümplung verwechselt und es wird ungeprüft Material in Säcke gestopft und im schlimmsten Fall auch noch vor der Tür der ehemaligen Grundschule in Walkenried einfach abgelegt. „Dann kommt es vor, dass Unbekannte die Säcke aufreißen, nach guter Ware durchsuchen und die Reste liegenbleiben. Das ist dann wirklich ärgerlich“, beschreibt Sieglinde Haußecker

Ein Hinweisschild weist auf die Öffnungszeiten des Kirchenladen in Walkenried hin. © FMN | Thorsten Berthold

Aber auch Pakete oder Säcke, die ordentlich bei der Annahme abgegeben werden, können eine unschöne Überraschung enthalten, die man manchmal im wahrsten Sinne riechen kann. „Oft meinen es Menschen gut und geben Kleidung von Verwandten, die schon über viele Jahre im Schrank schlummert, an uns weiter.“ Doch den Geruch von Mottenkugeln und anderem könne man nicht herauskriegen - auch da das Team vom Kirchenladen vor Ort über keine Option für eine Wäsche oder andere Art der Säuberung verfügt. „Es kommt immer mal wieder in Wellen zu solchen Problemen, aber der Großteil der Spenden funktioniert.“

Probleme mit illegaler Müllentsorgung gibt es auch in Bad Lauterberg

Das Problem mit Müllensorgung, die als Altkleiderspende „getarnt“ wird, gibt es aber nicht nur in Walkenried, sondern auch im benachbarten Bad Lauterberg. Nachdem der Entleerer der Altkleidercontainer auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Lauterberg im Harz Kurier geschildert hatte, dass der Standort zur Müllhalde verkommt, hat sich die Situation gebessert. Der Mann hat den einlaminierten Zeitungsartikel an den Containern aufgehängt und - siehe da - von da an fand er kaum noch Sperrmüll rund um die Container vor. Dafür richtet er ein großes Dankeschön an die Bevölkerung. Eine Bitte hat er aber noch: Noch immer landen sperrige Gartenmöbelauflagen oder Ähnliches, das viel Platz wegnimmt, in den Containern. „Das bereitet mir immer noch Kopfzerbrechen“, sagt der Mann. Denn wenn die Auflagen den Platz einnehmen, passt nicht mehr viel anderes in die Behälter - was wiederum dazu führe, dass Menschen ihre Altkleider nicht entsorgen können und wieder mitnehmen müssen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Bad Lauterberg im Harz stehen Altkleidercontainer. Darin und drumherum entsorgen Menschen neben Altkleidern viel Müll. © HK | Katharina Franz

Walkenrieder engagieren sich im Sinne der Nachhaltigkeit

Zudem versucht man im Kirchenladen in Walkenried - auch im Sinne der Nachhaltigkeit - möglichst nichts wegzuschmeißen. So werden die Artikel, die gut sind, aber in Walkenried nicht gebraucht werden, an die Rumänienhilfe weitergegeben. Alle paar Wochen kommt dazu ein Transporter aus Osterode vorbei. Die Damen tragen dann Kisten mit Bekleidung wieder ordentlich verpackt zu diesem. Eine echte Schwerstarbeit vor allem im Sommer.

Aber die Arbeit an sich macht - wie der Besuch an diesem Nachmittag zeigt - dem Team nichts aus. Im Gegenteil: Man freut sich, anderen Menschen mit den Spenden eine Freude machen zu können - und so aktiv am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Aber auch die Kundinnen und Kunden sind froh: Einhellig bedanken sich alle beim Verlassen des Kirchenladens. Diesem steht im Jahr 2025 auch ein Jubiläum bevor. Dann gibt es die Einrichtung, die im Zuge der großen Flüchtlingskrise im Jahr 2015 eröffnet wurde, bereits zehn Jahre. „Das werden wir auch mit einem kleinen Fest feiern“, verdeutlicht Sieglinde Haußecker.

Eine Helferin sortiert die Spenden im Ausstellungsraum des Kirchenladens in Walkenried ein. © FMN | Thorsten Berthold

Wo ist der Kirchenladen in Walkenried?

Der Laden befindet sich in der ehemaligen Grundschule, Ecke Poststraße/Am Geiersberg und ist über den Hintereingang zu erreichen.

Wann hat er geöffnet?

Der Kirchenladen ist immer am Dienstag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, gleichermaßen um Waren zu bekommen oder abgeben.

Wer darf im Kirchenladen einkaufen?

Jeder, ob Einwohner im Südharz oder Geflüchteter, ob berufstätig oder arbeitssuchend - alle sind willkommen.

Was wird gesammelt für den Laden im Südharz?

Alle Artikel des täglichen Badarfs vom Baby bis zum Senioren

Bekleidung, Oberbekleidung, Unterwäsche, Strümpfe, Handschuhe und Kopfbedeckungen, Schals und Tücher, Nachtwäsche

Handtücher, Bettwäsche, Oberbetten, Geschirrtücher, Wolldecken, Sofakissen, Tischdecken

Haushaltsartikel, allen voran Töpfen, Pfannen, Schüsseln, aber auch Besteck und Geschirr

Was gibt es zu beachten?

Alle Waren werden kostenfrei abgegeben

Alle Spenden sollten in einem einwandfreien und sauberen Zustand sein, da vor Ort nicht die Möglichkeit besteht, Dinge zu reinigen oder aufzuarbeiten.

Spenden dürfen nur während der Öffnungszeiten im Laden abgegeben werden.

