Bad Sachsa. Zum 3. Mal wird im Südharz zum Mini-Festival am Teich geladen - inklusive einer besonderen Premiere. Unser Überblick zum Programm am 15. Juni.

„Wir alle für Bad Sachsa“ – unter diesem Motto wird am Samstag, 15. Juni, wieder zu einem in dieser Form einzigartigem Fest im Südharz eingeladen: beim mittlerweile 3. Dammfest am Schmelzteich können Einheimische, Urlauber und Gäste einen spannenden, spaßigen, informativen und gleichermaßen schmackhaften Tag in Bad Sachsa erleben. Und nicht nur das - auch eine Premiere wird gefeiert.

Ziel erreicht: Neue Bühne wird in Bad Sachsa offiziell eingeweiht

Denn das Ziel der Party aus dem Vorjahr, zu der der Verein „Wir für den Südharz“ einlädt, können die Interessierte in diesem Jahr in Bad Sachsa bewundern: mit den Geldern, die beim 2. Dammfest generiert wurden - und dank vielfältiger Unterstützung konnte eine Seebühne gekauft werden, die am 15. Juni um 15.45 Uhr offiziell eingeweiht wird.

Ein weiteres Highlight ist in diesem Jahr erneut die Schmelzteichregatta, die um 16 Uhr am Bootshaus beginnt. Dabei handelt es sich um eine Tretbootregatta, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Voraussichtlich 16 Teams mit je zwei Personen treten gegeneinander an. Zunächst startet man im Viererfeld - die zwei schnellsten Boote kommen eine Runde weiter. Im Finale kämpfen also die besten Teams um den Sieg.

Regatta für Tretboote wird erneut im Südharz ausgetragen

Anmeldungen zur Regatta sind noch online unter regatta.wfds.de oder am Tag des Festes am Stand von „Wir für den Südharz“ auf der Damm. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und einen Freischwimmer beziehungsweise das Schwimmabzeichen Bronze haben. Das Startgeld beträgt mindestens 15 Euro. Wer möchte, kann mehr überweisen. Denn das Geld kommt dem Verein zugute, der davon die Veranstaltung finanziert.

Auf dem Schmelzteichdamm herrscht das Motto „Essen, genießen und feiern“ vor. Unter anderem gibt es Wein und Holzfällerbrot vom Team des Hotel „Romantischer Winkel“, oder aber Chili con Carne sowie Kaffee und Kuchen vom Team von „Göbel‘s Vital Hotel“.

Auf der Schmelzteichwiese gibt es zwar auch einiges, um sich zu stärken - unter anderem macht die Deutsch-Französische-Gesellschaft Crêpes, vor allem aber ist dort aber Spiel und Spaß angesagt. Dort stellen Vereine Angebote zum Mitmachen. Man kann zum Beispiel Tennis spielen, Klettern und es gibt eine Hüpfburg. Ganz Mutige können auch wieder mit dem „Flying Fox“ über den Teich fliegen.

Diese Vereine und Verbände präsentieren ihr Angebot auf der Schmelzteichwiese im Südharz:

Es wird also wieder ein Programm für Besucherinnen und Besucher jeden Alters in Bad Sachsa geboten.

Das Programm beim Dammfest in Bad Sachsa in der Übersicht:

Bootshaus Einweihung Schwimmbühne 15.45 Uhr Start Schmelzteichregatta 16 Uhr

Bühne am Damm Eröffnung des Festes 14 Uhr Gottesdienst mit Bläserchor 14.15 Uhr Auftritt 15 Uhr Auftritt Big Band des Pädagogiums Bad Sachsa 16.15 Uhr Auftritt Marlen 17.15 Uhr Auftritt Sturmflut 1830 Uhr Ende des Dammfestes 23 Uhr

Schmelzteichwiese Auftritt Blasorchester Herzberg 15.45 Uhr

Ganz wichtig: Wer mit dem Auto zum Dammfest anreist, findet Parkplätze in direkter Nähe bei der Tourist-Information, Am Kurpark 6, sowie auf dem Parkplatz neben dem Gymnasium Pädagogium.

Die Geschichte des Schmelzteich Der Schmelzteich wurde im 16. Jahrhundert künstlich im damaligen Kurviertel von Bad Sachsa angelegt und ist erstmals im Jahr 1550 erwähnt. Er gehört somit zu den ältesten „Talsperren“ im Harz. Der Teich ist etwa 320 Meter lang, 130 Meter breit und hat eine Fläche von 7 Hektar. Der Staudamm des Schmelzteiches ist rund 130 Meter lang und etwas mehr als fünf Meter hoch. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Westufer mit der Bismarckstraße durchgängig bebaut. Im Jahr 1910 ließ der Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Reinhardt, Ehrenbürger und großer Wohltäter der Uffestadt, mitteilen, dass er auf seine Kosten den Schmelzteich verlängern und durch Ausbaggerung verschönern wolle. Seine Privatinitiative kostete ihn damals 12.000 Goldmark. Schon 1903 wurde auf dem Schmelzteichdamm ein mit Schilfrohr gedecktes Birkenhäuschen als Bootsstation erbaut, welches 1924 erneuert werden musste. Wegen Baufälligkeit wurde dieses 1956 abgebrochen, zugleich erhielt der Damm eine neue Betonmauer, während ein neues Bootshaus an der Bismarckstraße seinen Platz erhielt

Auch interessant