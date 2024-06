Alles aus dem Vorrat, alles richtig gesund: Wenn Sie Fast Food für anspruchsvolle Esser suchen, sind Sie hier genau richtig

Für den kleinen Hunger zwischendurch darf es ruhig schnell zugehen und sollte nur deshalb nicht gleich ungesund werden. Sie fühlen sich verstanden?

Dann probieren Sie dieses Rezept mit erntefrischen TK-Spinat, reich an Vitamin-K, geschmacklich und ernährungsphysiologisch aufgewertet durch reichlich Knoblauch und Petersilie. Basisch gleichen diese die sehr gesunden, aber dennoch eher säurelastigen Eier wieder aus und machen das Gericht dadurch bekömmlicher, liefern aber auch die geballte Ladung Vitamin C, das an nahezu allen Stoffwechselprozessen beteiligt ist und immer wieder über den Tag aufgenommen werden sollte, weil der Körper es nicht speichern kann.

Außerdem steckt drin: sättigendes und proteinreiches Ei, randvoll mit nährenden Mikronährstoffen wie Biotin und Zink, und einer fettarmen Röstzwiebel-Variante, die sich absolut schmecken lassen kann.

Kräuterspinat mit Ei und Röstzwiebeln

Zutaten für 4 Portionen:

5 Knoblauchzehen

4 EL Öl

750 g TK-Rahmspinat

200 g junger Blattspinat

2 Zwiebeln

Salz

1 EL Mehl

6 Eier (Größe M)

1 Bund Petersilie

Pfeffer

geriebene Muskatnuss

1 Knoblauch schälen und fein hacken. 1 EL Öl in einem großen Topf erhitzen, Knoblauch andünsten. Rahmspinat zufügen und bei geschlossenem Deckel ca. 10 Minuten garen, dabei mehrmals umrühren. Blattspinat waschen, verlesen und abtropfen lassen. Zwiebeln schälen, in feine Ringe schneiden. Mit Salz würzen und mit Mehl bestäuben.

2 3 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin unter Wenden goldbraun braten, herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Eier in kochendem Wasser ca. 6 Minuten garen. Rahmspinat aufkochen, Blattspinat untermischen und alles ca. 2 Minuten köcheln lassen.

3 Petersilie waschen, trocken schütteln und sehr fein hacken. Unter den Spinat mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Eier abgießen, kalt abschrecken und Schale abziehen. Halbieren und mit dem Spinat servieren. Mit Röstzwiebeln bestreuen.

Zubereitung: ca. 25 Minuten

Pro Portion: ca. 19 g E, 31 g F, 7 g KH, 400 kcal

