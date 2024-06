Weyhausen. Die Gemeinde-Bürgermeister reden Klartext. Wie der Neuanfang gelingen soll und warum gleich mehrere juristische Nachspiele drohen.

Mit deutlicher Mehrheit wurde am Sonntag der Samtgemeindebürgermeister des Boldecker Landes, Dennis Ehrhoff, von den Bürgerinnen und Bürgern aus dem Amt gewählt. Am Montag kündigte er an, im Wahlausschuss Protest einzulegen und den „Abwahlkampf prüfen zu lassen“. Dem vorläufigen Höhepunkt in der Auseinandersetzung des hauptamtlichen Samtgemeinde-Chefs mit dem Samtgemeinderat und Gemeinde-Bürgermeistern war eine öffentliche Auseinandersetzung vorausgegangen, die an einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit stark zweifeln ließ.

Abwahl im Boldecker Land: SG-Bürgermeister legt Einspruch ein

Nach dem vorläufigen Endergebnis sprachen sich 68,3 Prozent der Wähler gegen den Verbleib Ehrhoffs im Amt aus. Die Wahlbeteiligung betrug 67,41 Prozent. Ein klares Ergebnis, das zeigt, dass die Bevölkerung die Kritik an Ehrhoffs Amtsführung teilt. In einer ersten Stellungnahme des Samtgemeinderates schreibt dessen Vorsitzende und Bürgermeisterin Weyhausens, Gaby Klose: „Nach dem überzeugenden Votum zum Wohle der Samtgemeinde Boldecker Land möchten wir unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber allen Wählerinnen und Wählern aussprechen. Durch diese Unterstützung und dieses Vertrauen wird es uns nun endlich wieder möglich sein, gemeinschaftlich, ehrlich und konstruktiv an unseren gemeinsamen Projekten und Zielen für unsere Samtgemeinde zu arbeiten.“

In dem Statement wird gleichzeitig informiert, wie es weiter geht, denn der ständige Vertreter Ehrhoffs, Kämmerer Patrick Rymas, soll die Aufgaben „mit viel Kraft und Energie aufnehmen“. Rymas war in den Zwangsurlaub geschickt worden, da offenbar das Vertrauensverhältnis zu Ehrhoff zerrüttet war. Der Fokus beim Neustart liege dabei immer auf der nachhaltigen Orientierung an den Bedürfnissen der Bürger, mithilfe vieler toller Ideen und dem Engagement aus den Mitgliedsgemeinden und einem sehr engagierten Team in der Samtgemeindeverwaltung, heißt es weiter. In Kürze solle ein klarer Fahrplan definiert werden.

Den Plan gestalten natürlich die Gemeinde-Bürgermeister mit. Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderten sie ihre Sicht der Dinge dieses kommunalpolitisch doch sehr außergewöhnlichen und seltenen Ereignisses.

Axel Passeier, Bürgermeister in Osloß: „Für mich ist es insgesamt eine Katastrophe, dass es so weit kommen musste, das beschädigt die Demokratie und motiviert nicht, ein schwieriges Ehrenamt anzunehmen. Hier sind extreme Charaktere aufeinandergetroffen, was man aber vor der Wahl Ehrhoffs nicht sehen konnte. Ich bin froh, dass der Schritt vollzogen wurde, denn wenn die Zusammenarbeit zwischen Samtgemeinderat und Samtgemeindebürgermeister nicht funktioniert, dann ist die Sache gescheitert.“

Rouven Wessel, Bürgermeister in Tappenbeck: „Es ist bedauerlich, wenn die Zusammenarbeit der Bürgermeister untereinander richtig gut ist, sie mit dem Samtgemeindebürgermeister aber nahezu nicht vorhanden ist. Er hat diese Funktion nicht so koordiniert, wie wir uns das vorstellten, ist auf die Belange der Mitgliedsgemeinden nicht eingegangen. Jetzt geht es gemeinschaftlich weiter und ich bin guter Dinge. Patrick Rymers war uns immer eine Riesenhilfe und unsere beste Schnittstelle in die Samtgemeinde.“

Gaby Klose, Bürgermeisterin in Weyhausen: „Der Samtgemeindebürgermeister hat eine Grenze überschritten und mich sogar persönlich herabgewürdigt. Ihm ist offenbar der Respekt verloren gegangen, so was gegenüber einem Ehrenamt geht gar nicht. Er hat drei Anzeigen gegen mich gestellt. Jetzt bin ich nach der Wahl ein Stück erleichtert, wir haben wieder eine Perspektive, aber es liegt viel Arbeit vor uns, da Ehrhoff in den letzten Monaten nichts gemacht hat.“

Melanie Meinecke, Bürgermeisterin in Barwedel: „Der deutliche Ausgang der Wahl hat uns alle doch ein bisschen überrascht. Ansonsten kann ich mich nur den anderen Bürgermeistern anschließen und hoffe, dass es jetzt in Sachen Kommunikation und Zusammenarbeit besser in der Samtgemeinde läuft.“

Weiter geht die Auseinandersetzung nun auf juristischen Wegen. „Das Ergebnis ist unstrittig und zu respektieren. Wie man allerdings dazu gekommen ist, ist fragwürdig“, so der Samtgemeindebürgermeister, der am Dienstag sein Büro räumen wird. Er geht davon aus, dass das Verhalten der Bürgermeister aufgrund seines geplanten Einspruches letztlich vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg verhandelt beziehungsweise bewertet wird.

Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ehrhoff wegen Untreue

Im Gespräch mit unserer Zeitung bekräftigten alle Bürgermeister, dass es sich um einen „ganz demokratischen Wahlkampf“ gehandelt und niemand das Neutralitätsgebot verletzt habe. Allerdings habe Erhoff noch zahlreiche Anzeigen gegen Mandatsträger gestellt. Andererseits wiederum ermittelt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen sogenannter „Haushaltsuntreue“.

