Bad Grund. Der neue Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Patrick Schmidt, liegt schon früh beim Auszählen weit vorne. Doch wie haben die Stadtteile gewählt?

Mit einer klaren Mehrheit von 63,54 Prozent (2.720 Stimmen) wurde am Sonntag der parteilose Patrick Schmidt zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund gewählt. Sein Mitbewerber, Andreas Lehmberg (SPD), erhielt dagegen nur 36,46 Prozent (1.561 Stimmen). Konnte Lehmberg in den beiden Wahlbezirken der Bergstadt (seinem Wohnort) mit 59,5 und 62,02 Prozent noch punkten, lag Patrick Schmidt in allen anderen Ortsteilen weit vorne.

Die meisten Stimmen erhielt Schmidt in Windhausen (83,80 Prozent). In Badenhausen, seinem Wohnort, erhielt der neue Verwaltungschef in den beiden Wahlbezirken 77,17 und 66,67 Prozent. In Eisdorf waren 65,41 Prozent der Wählerinnen und Wähler für Schmidt. 53,28 Prozent wählten ihn in Willensen. In den beiden Wahlbezirken von Gittelde stimmten 73,26 und 70,12 Prozent für ihn.

„Mit ihrem Einsatz haben die Wahlhelfer dazu beigetragen, dass die Wahl sauber, reibungslos und ohne Probleme durchgeführt werden konnte.“ Fred Langner, Wahlleiter, über das Engagement der vielen Wahlhelfer in der Gemeinde

Hohe Wahlbeteiligung zur Bürgermeisterwahl in Bad Grund

Die Wahlbeteiligung lag bei der Direktwahl des Bürgermeisterkandidaten bei 62,72 Prozent, das entspricht 4.313 Einwohnern, 32 Stimmen waren ungültig. Wahlberechtigt waren insgesamt 6.877 Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn der Wahlausschuss am kommenden Mittwoch das Wahlergebnis offiziell feststellt, hat Schmidt eine Woche lang Zeit, sich aktiv und schriftlich bei der Wahlleitung, beziehungsweise beim Wahlleiter Fred Langner, zu erklären, ob er das Amt annimmt. Ab diesem Moment ist er dann auch offiziell der neue Verwaltungschef und Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund.

„Mit ihrem Einsatz haben die Wahlhelfer dazu beigetragen, dass die Wahl sauber, reibungslos und ohne Probleme durchgeführt werden konnte“, so Wahlleiter Langner. Insgesamt waren in der Gemeinde 60 Wahlhelfer im Einsatz. Hinzu kamen fünf Helfer aus dem Rathaus.

