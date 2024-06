Braunschweig. Die Museen der Stadt hatten bis Mitternacht geöffnet. Wie in Braunschweig über eine Wiederholung im nächsten Jahr gedacht wird.

Museen, die nachts zum Leben erweckt werden: Was an den Filmklassiker „Nachts im Museum“ mit Schauspieler Ben Stiller erinnert, ist tatsächlich am Samstag in Braunschweig Wirklichkeit geworden. Gut, vielleicht gab es keine übernatürlich wiedererweckten Dinosaurier-Skelette. Dafür gab es Massen an Besuchern, die sich die Gelegenheit nicht entgehen ließen, im Zeitraum von 19 bis 0 Uhr nachts eins oder gleich mehrere der insgesamt zehn teilnehmenden Museen zu besichtigen.

„Man muss sich einfach mal darauf einlassen“, ermunterte der Direktor des Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich Museums, Thomas Richter, der ebenfalls zur Museumsnacht vor Ort war. Im Vorfeld habe er gehofft, dass sich auch jüngere Menschen für das Event begeistern lassen. Und er wurde nicht enttäuscht: Besucher aus allen Altersklassen, vom Kindergarten bis ins höhere Alter, nutzten die Gelegenheit, um das groß angelegte Kulturangebot zu bewundern.

Gäste aus Berlin kamen zur Museumsnacht in Braunschweig

Einige von ihnen kamen dabei von weit angereist, so seien auch Besucher aus Berlin zur Museumsnacht gekommen, wie Richter erzählte. Entscheidender Faktor, warum die Museumsnacht so guten Anklang fände, sei die Zusammenarbeit der Museen untereinander gewesen. „Wir müssen auch füreinander werben und gesamthaft strahlen, damit Leute von auswärts den Kulturstandort Braunschweig besser wahrnehmen“, bekräftigte Richter.

Das Angebot war dabei breit gefasst: Neben den Ausstellungen gab es auch Fotoboxen und Führungen für Kinder. Manche Besucher wollten sich dabei gar nicht erst auf ein Museum festlegen und entwickelten einen Plan, wie sie über den Abend verteilt ein regelrechtes „Museum-Hopping“ auf die Beine stellen konnten. So zum Beispiel Bendix (24) mit seiner Freundin: „Ich wollte mir ohnehin einmal die neue Goya-Ausstellung im Anton-Ulrich-Museum ansehen, und dann hat mir meine Freundin diese Woche von der Museumsnacht erzählt. So kam es, dass wir erst schön essen waren, dann einen Abstecher ins Naturhistorische Museum machten und schließlich hier im Anton-Ulrich-Museum unsere letzte Station für den Abend haben“, erzählte er.

Wiederholung der Museumsnacht in Braunschweig soll es geben

Farbod (27), der gebürtig aus dem Iran stammt und derzeit Elektrotechnik an der TU studiert, war das erste Mal überhaupt in diesem Museum. Er war begeistert: „Ich wünschte mir, die Museumsnacht würde länger dauern, vielleicht bis ein oder zwei Uhr nachts. So hätte man die Zeit, sich in Ruhe alles anzuschauen, aber eben auch noch andere Museen zu besichtigen.“

Eine Offenheit für neue Ideen ist für Museumsdirektor Richter immens wichtig. Genügend Gelegenheit für Veränderungen wird es ohnehin geben, denn es wird nicht die letzte Museumsnacht sein. „Das Event wird so gut angenommen, wir wären verrückt, wenn wir das nicht weiterführen.“

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: