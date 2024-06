Braunschweig. Die Selbsthilfegruppen Braunschweigs stellen sich vor. Eine neue Gruppe hat sich auf Probleme von 18- bis 35-Jährigen spezialisiert.

Braunschweig lässt mal wieder die Muskeln spielen. Denn einmalig in der Region ist es, dass an einem Tag der Selbsthilfegruppen die Innenstadt zum Schaufenster des ehrenamtlichen Engagements wird. 115 Gruppen von ihnen gibt es im Stadtgebiet. Sogar eine Gruppe, die neuerdings speziell 18- bis 35-Jährige bei Problemen unterstützt.

Annegret Ihbe ist selbst überrascht, „wie groß das Spektrum von Problemen in Braunschweig ist und wie groß das Hilfsangebot“. Ihbe ist Bürgermeisterin und Sozialpolitikerin im Rat der Stadt: „Die Stadt unterstützt all diese Gruppen. Und das auch, weil die Stadtverwaltung selbst überhaupt nicht in der Lage wäre, auch nur ansatzweise diese besondere Form des ehrenamtlichen Engagements zu ersetzen.“

Selbsthilfegruppen in Braunschweig suchen kostenlose oder günstige Räume für Treffen

Braunschweig ist sehr gut aufgestellt. Einen Selbsthilfegruppen-Rat gibt es. Die Fäden laufen zusammen bei Kibis, was Abkürzung ist für Kontakt, Informationen und Beratung im Selbsthilfebereich. Auf der Website von Kibis Braunschweig gibt es die Übersicht über Braunschweigs riesiges Selbsthilfeangebot. Wobei Kibis-Leiterin Ines Kampen sagt, dass große Herausforderungen zu meistern seien: „Es fehlen günstige oder kostenlose Räume, wo sich die Gruppen treffen können. Außerdem ist der Generationswechsel noch nicht in jeder Gruppe vollzogen. Junge Leute suchen auch junge Ansprechpartner.“

Genau hier dockt die „Junge Selbsthilfe“ Braunschweig an. Im Jahr 2022 hat sie sich gegründet und stellte sich mit weiteren 22 Selbsthilfegruppen am Samstag auf dem Kohlmarkt vor. Treffen: zweimal im Monat. Größe der Gruppe: „Etwa sechs bis zwölf. Insgesamt sind wir etwa 30“, so Konrad Fernitz.

Ehrenamtliche der Braunschweiger Selbsthilfegruppen werden ausgezeichnet

Grund der Gründung, erzählt Sebastian Schulze: „In vielen Gruppen ist der Altersdurchschnitt hoch. Wir wenden uns an 18- bis 35-Jährige.“ Keine spezifische Hilfe, es gehe zum Beispiel um Sucht, Mobbing, Berufswahl, Abbruch des Studiums, Minderwertigkeitsgefühle. „Es wird auch nicht nur geredet. Mitunter reicht es, Brettspiele anzubieten oder gemeinsam am Kicker zu stehen. Man muss sich auch nicht erklären. Von jedem in der Gruppe ist schließlich bekannt: Auch der hat sein Päckchen zu tragen.“ Der Grad der Empathie sei also besonders hoch.

Während des Tags der Selbsthilfegruppen wurden auch Ehrenamtliche für ihr ganz besonderes Engagement ausgezeichnet. Dieses Jahr waren es: Steffi Grade, Gundi Kramer, Stefan Lange, Miriam Stutzmann sowie Klaus Weidemann.

