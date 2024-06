Osterode am Harz. Mit ihrer „Feuer und Flamme“-Show begeistern Völkerball Rammstein-Fans in Osterode. Hier finden Sie die besten Fotos vom Auftritt im Kurpark.

Laut ist es im Kurpark zu Osterode am Harz am Freitagabend: Völkerball spielen vor begeisterten Fans ihre „Feuer und Flamme“-Show vor der Stadthalle. Wir haben die schönsten Bilder vom Konzert hier in der Galerie:

Hier kommt die Sonne: die besten Bilder von „Völkerball“ live in Osterode Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler Völkerball bei ihrem Auftritt in Osterode am Harz. © FMN | Ralf Gießler 1 / 31

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: