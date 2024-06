Braunschweig. Im Westlichen Ringgebiet bekommen Kunden wochenlang vom Geldautomaten kein Bargeld ausgezahlt. Man weiß, woran es liegt.

Wer kennt das nicht? Ein Geldautomat verweigert die Bargeld-Auszahlung. Doch im Westlichen Ringgebiet von Braunschweig ist das keine Kleinigkeit. Dort ist ein Geldautomat in den Dauerstreik getreten. Wochenlang kein Bargeld. Die Postbank hat im Wettkampf zwischen Mensch und Maschine bislang den Kürzeren gezogen. Reparaturversuche scheiterten. Freitag kam ein Spezialist.

Es geht um den Geldautomaten der Postbank am Wendehammer der Goslarschen Straße. Der Automat ist eigentlich sehr beliebt, weil Kunden mit Auto dort fast immer einen Parkplatz finden. Was aber kein Vorteil ist, wenn der Geldautomat nicht will. Denn das bedeute, so eine verzweifelte Kundin: Streikt der Automat, müsse sie weite Wege auf sich nehmen. Gerade für ältere Personen sei das eine „Herausforderung“. Richtig ärgerlich: „Das geht seit Wochen so.“

Die Gründe für den Streik des Geldautomaten in Braunschweig sind geheim

Was tatsächlich stimmt. Denn verweigert ein Geldautomat der Postbank seinen Dienst, informiert der Geldautomat die Postbank darüber. „Seit der zweiten April-Hälfte“, so die Postbank-Pressestelle, wisse man davon. Dass ein Geldautomat für eine so lange Zeit außer Betrieb ist, sei „nicht normal“. Doch der Geldautomat reagiert seither nicht mehr auf die Postbank: „Die Reparatur gelang nicht.“

Wobei die Postbank höchst optimistisch ist, im Wettkampf zwischen Mensch und Maschine am Ende die Oberhand zu behalten. Ein Spezialist für streikende Geldautomaten nahm sich Freitag der Angelegenheit an. Die Pressestelle: „Der Geldautomat arbeitet wieder.“ Was den Ausfall verursacht hatte, dazu hieß es: „Weil es um sicherheitsrelevante Aspekte geht, machen wird dazu keine Angaben.“ Doch es hieß: „Es war komplex. Anderenfalls wären die ersten Reparaturversuche erfolgreich gewesen.“

