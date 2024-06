Braunschweig. Der SV Gartenstadt beginnt das letzte Saisonspiel gegen BSV Ölper mit nur sieben Akteuren - und dann verletzt sich auch noch einer.

„Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten.“ Denkste! Das altehrwürdige Fußball-Zitat von Sepp Herberger hat ausgedient, zumindest mal für ein Spiel in Braunschweigs Kreisliga. Die Saison ist seit vergangenem Sonntag vorbei. Der VfB Rot-Weiß hat sich in einem langen Titelkampf mit Mascherode und BSC Acosta II zum Meister gekrönt. Während an diesem Spieltag die Meisterfrage entschieden wurde, ereignete sich auch ein besonders spektakuläres Spiel fernab des Titelkampfes.

Zum Saisonende empfing der BSV Ölper den Fix-Absteiger SV Gartenstadt. Gartenstadt war als Tabellen-Vorletzter nicht mehr zu retten, und der BSV Ölper wiederum stand im gesicherten Mittelfeld. Obwohl angesichts dieser Vorzeichen alle ein nicht allzu spannendes Kreisligaspiel zu erwarten war, schaffte es die Partie in die Geschichtsbücher. Denn sie dauerte nur rund 15 Minuten lang.

Das kürzeste Spiel der Saison

Zu diesem Zeitpunkt brach Schiedsrichterin Alice Ritter die Begegnung ab, und damit war es natürlich das kürzeste Spiel der Saison. Grund hierfür war die Gartenstädter Personallage. Nur sieben Spieler fanden sich zum Spiel zusammen, da verdiente es schon Anerkennung, dass der SV überhaupt angetreten war. Vor wenigen Wochen fiel das kleine Kaderaufgebot mehr oder weniger zusammen. Spieler wechselten im Vorfeld den Verein oder verloren die Motivation, sodass das restliche Gerüst mehr oder weniger im Regen stehen gelassen wurde.

Vom 5. Mai an zählte der Kader nie mehr als zwölf Akteure, die Ergebnisse fielen entsprechend deutlich aus. Hatte das Team bis zum vorletzten Spieltag zumindest immer noch die Startelf halbwegs vollbekommen, waren es dann am Sonntag die nicht zu beneidenden sieben Akteure, die aufs Feld gingen.

Aus Fairness-Gründen startet Gegner BSV Ölper mit neun Spielern

Heimteam BSV Ölper stellte dagegen einen vollen 17-Mann-Kader. Aus Gründen der Fairness liefen aber von Beginn an gegen das Gartenstädter Lazarett nur neun Spieler auf. Sportlich war das kuriose Spiel nach wenigen Minuten entschieden. Der BSV Ölper ging schon nach sechs Minuten mit 2:0 in Führung. Nach 13 Minuten stand es dann schon 4:0, was der provisorische Endstand bleiben sollte.

Denn aus dem Gsrtenstädter Aufgebot verletzte sich ein Spieler. Weil schon DFB-Fußballregel Nummer drei beschreibt, dass ein Spiel nicht fortgesetzt werden darf, sofern ein Team über weniger als sieben Spieler verfügt, war kurze Zeit nach dem 4:0 Schluss. Der SVG verlor das Spiel am grünen Tisch anschließend mit 0:5.

Klarer Blick in eine bessere Zukunft mit neuer Spielgemeinschaft mit Wacker Braunschweig

Es ist nun also ein sehr unrühmlicher Abschied aus der Kreisliga Braunschweig von Gartenstadt geworden, nachdem der Klub diese Liga auch lange Zeit recht erfolgreich mitgeprägt hatte. Nicht mehr viel über die Vergangenheit reden wollen jetzt Michael Schäfer als neuer kommissarischer Fußball-Abteilungsleiter und Pascal Thomsen als neuer Trainer. „Wir haben eine mehr als zufriedenstellende Lösung für die Zukunft“, stellt Schäfer voraus. So geht Gartenstadt ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit Wacker Braunschweig ein.

Beide Teams stellen zehn bis zwölf Spieler, die dann ab Sommer gemeinsam in der 1. Kreisklasse auflaufen. „Ich möchte in meiner ersten Trainerstation aus dem SV Gartenstadt wieder eine richtige, familiäre Mannschaft formen. Schon als kleiner Junge war ich bei den Spielen meines Vaters dabei, jetzt möchte ich mir selbst einen Namen machen“, erklärt Pascal Thomsen, der seine erste Trainerstation gerne langfristig ausführen möchte und perspektivisch in zwei bis drei Jahren zurück in die Kreisliga will. Zumindest der Spielermangel sollte sich jetzt erstmal erledigt haben.