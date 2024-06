Braunschweig. Wie stoppt man den Durchgangsverkehr in Braunschweig? Die Feuerwehr will freie Bahn. Warum das Poller-Verbot jetzt trotzdem wackelt.

Seit Jahren wird in Braunschweig gestritten: Sind die Probleme, die versenkbare Poller verursachen, größer als die Vorteile, für die sie sorgen? Bislang schienen gute Gründe gegen versenkbare Poller zu sprechen. Doch das ändert sich offenbar gerade. Die Bauverwaltung will prüfen, ob sich das Magniviertel als erster Standort für versenkbare Poller eignet.

Es war immer ein gewisser verkehrspolitischer Glaubenskrieg, den Befürworter und Gegner führten. Doch mittlerweile ist Bewegung in die Angelegenheit geraten. Denn dass Braunschweigs Bauverwaltung genau weiß, wie es gehen muss, nämlich ohne versenkbare Poller, diese Meinung ist nun ins Wanken geraten. Die Kollegen in der Region erkennen in Braunschweigs Poller-Verweigerung nämlich keine Vorbild-Funktion mehr. Die Stadtverwaltung Wolfsburg prüft Poller. Noch weiter ist sogar die Stadtverwaltung Gifhorn: Dort sind bereits elf versenkbare Poller an den Eingängen zur Fußgängerzone in Betrieb.

Braunschweigs Feuerwehr will keine Poller, sondern freie Fahrt

Darauf wurde nun im Mobilitätsausschuss seitens der Grünen verwiesen, als es um die Frage ging: Wie stoppt man den Durchgangsverkehr im Magniviertel? Auf der Kuhstraße ist geplant, Asphalt in eine Grünfläche zu verwandeln, um die Lebensqualität im Magniviertel zu erhöhen. Denn viel Grün gibt es im Quartier nicht.

Damit aber Durchgangsverkehr dort nicht für Nutzungskonflikte sorgt, sollte es keine Durchfahrt geben. Ein sogenannter Modalfilter soll dafür sorgen, dass zwar Fußgänger und Radfahrer passieren können, aber nicht Kraftfahrzeuge. Das schien eine gute Idee – bis der Berufsfeuerwehr auffiel: In diesem Fall kommen auch wir nicht mehr durch. Die Lösung hieß bislang stets: Vorbehalte der Feuerwehr sorgen dafür, dass auf Poller verzichtet wird. Dies führte zum Beispiel dazu, dass weiterhin Durchgangsverkehr auf dem Brodweg rollt.

Im Magniviertel schien es eine sehr einfache Problemlösung zu geben: Vor und hinter der Grünfläche sollten Schilder aufgestellt werden, die die Durchfahrt einfach verbieten. Ob ein Verbot fruchten könnte, weiß man nicht. Die Länge der zu sperrenden Strecke beträgt etwa 20 Meter.

Zum Plan meint Rüdiger Steinmetz, Vorstand des Vereins Bürgerschaft Magniviertel: „Wir könnten auch damit leben, wenn mit Betonkästen die Durchfahrt ganz gesperrt wird.“ Vorbehalte gibt es jedoch gegenüber der angedachten Lösung, Durchfahrtsverbot-Schilder aufzustellen: „Wir möchten im Magniviertel nicht mehr, sondern weniger Schilder.“

Bauverwaltung will einen neuen Vorschlag für das Magniviertel machen

Einfach aussitzen kann man das Problem nicht. Denn zur Aufwertung des Magniviertels sollen Fördergelder fließen. Im Jahr 2025 soll geplant werden, 2026 muss nämlich alles fertig sein. Die Kosten waren grob auf 560.000 Euro berechnet worden. Es wird jedoch günstiger. Mittlerweile ist von nur noch 250.000 Euro die Rede. Geld wäre im Prinzip für versenkbare Poller vorhanden. Gedanklich ist das Geld aber bereits weg. Die noch freien 310.000 Euro vom Magniviertel, so kündigte die Verwaltung an, sollen zum Beitrag werden, um die Mehrkosten für den Hagenmarkt zu decken. Dort klafft eine Fünf-Millionen-Euro-Lücke.

Wie das alles ausgeht, ist noch unklar. Leuer sagte auf Drängen der Grünen im Ausschuss zu, „im zweiten Halbjahr“ einen Vorschlag unterbreiten zu wollen, wie das Durchfahrt-Verbot im Magniviertel umgesetzt werden sollte. Wobei versenkbare Poller ein unvertrautes Planungsinstrument der Bauverwaltung sind. Zwar lautete der Vorschlag, Schilder aufzustellen, um den Durchgangsverkehr zu stoppen. Versenkbare Poller bildeten jedoch keine Planungsalternative. Wie Leuer sagte, stehe die Prüfung noch aus, was Leitungen unter der Straßendecke überhaupt zulassen.

