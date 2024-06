Herzberg. Am Freitag und Samstag lockt eine besondere Veranstaltung auf das Freibadgelände am Jues. Hier gibt es alle wichtigen Infos dazu.

Sechs Bars, ein DJ, Livemusik, Streetfood und Cocktailkurse in Herzberg: Am Freitag und Samstag ist Party am Jues angesagt. Auch wenn das Wetter nicht unbedingt zum Schwimmen einlädt ist viel los auf dem Freibadgelände, das gerade erst wieder eröffnet worden ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag ab 17 Uhr

Ort: Freibadgelände am Jues

Das steht an: Cocktails, Streetfood, Livemusik, DJ, Cocktailkurse

Eintritt: frei

Am Freitag, dem 7. Juni ab 16 Uhr und am Samstag, 8. Juni, ab 17 Uhr, sind alle Cocktailfans auf dem Freibadgelände am Jues willkommen: Hier warten natürlich Cocktails, Kurse dazu, Streetfood, unter anderem asiatisch, Musik vom DJ und Live.

Am Juessee in Herzberg: Volles Programm an zwei Tagen

Auch wenn es zum Schwimmen noch zu kühl ist, feiern kann man trotzdem gemeinsam am See. „So weit das Wetter mitspielt, werden das zwei schöne Tage“, sagt Freibadpächter Bernd Picht auf Nachfrage des Harz Kurier. Er zählt auf: „Wir planen Buden auf der oberen Aussichtsplattform, eine Band, die von Tisch zu Tisch geht, Torsten Klein bringt Pulled Pork mit und asiatische Gerichte, es gibt Hamburger, ich selber mache Currywurst und es gibt eine Shisha-Lounge.“

Eine weitere Attraktion für die Besucher wird ein Hula-Hoop-Wettbewerb sein, ebenso wie das geplante Torwandschießen zur Einstimmung auf die EM. Außerdem, so Picht, sei auch das Volleyballnetz schon gepannt.

Freibad am Jues in Herzberg: Durchwachsene Saison

„Die Saison läuft ganz schlecht.“ Bernd Picht

Zufriedene Vorfreude also beim Badpächter, der auf viel Besuch und gute Stimmung hofft. Schaut er zurück auf die bisherige, noch kurze Saison, ist er aber nicht so freudig gestimmt. „Die Saison läuft ganz schlecht“, sagt Bernd Picht dazu. Er schiebt die Schuld auf das bislang eher durchwachsene Wetter. „Wir hatten viel Regen.“ Und bei Regen geht natürlich kaum jemand schwimmen. Bernd Picht hofft jetzt darauf, dass der Wettergott ein Einsehen hat, denn er weiß: „Wenn das Wetter aufklart und die Sonne rauskommt, dann habe ich auf einmal die Leute hier im Bad und auf der Wiese. Man merkt, dass die Leute dann auch rauswollen.“ Und noch etwas positives kann er sagen: „Der neue Bademeister kommt gut an.“

„Wenn das Wetter aufklart und die Sonne rauskommt, dann habe ich auf einmal die Leute hier im Bad und auf der Wiese. Man merkt, dass die Leute dann auch rauswollen.“ Bernd Picht

In Planung am Jues: Ein Social Day mit der Feuerwehr

Die Flinte will der neue Badpächer am Jues aber noch nicht ins Korn werfen. „Grundsätzlich hoffe ich auf Besserung.“ Und er hat auch schon wieder eine neue Idee: In Kürze soll es einen „Social Day“ geben. „Der Eintritt der Gäste an diesem Tag soll an eine Einrichtung gespendet werden, die sich mit der Krankheit Krebs und der Vorsorge beschäftigt“, erklärt Bernd Picht dazu schon mal. Auch die Freiwillige Feuerwehr Herzberg will sich beteiligen und an diesem Tag in den Abendstunden eine Übung am See präsentieren.“ Es soll ein Tag werden, der das Soziale in den Vordergrund stellen will“, beschreibt Picht die Intention hinter der Idee. „Und die Feuerwehr soll mal in den Mittelpunkt.“

