Braunschweig. Unsere Kolumnistin und ihre Familie sind im Radel-Fieber. Wer genug Kilometer scheffelt, geht am Ende als Sieger hervor.

Nach der Arbeit schnell nach Hause? Davon hält mein Mann derzeit nichts. Nach Feierabend macht er Umwege, teils sogar kilometerlange. Ja, er macht beim Stadtradeln mit, und der Ehrgeiz hat ihn gepackt. Eigentlich befindet sich die gesamte Familie im Radel-Fieber, angemeldet ist allerdings nur mein Mann. Und so wird er, wenn er denn irgendwann nach Hause kommt, umgehend mit Fragen bombardiert. „Wie viele Kilometer bist du heute gefahren, auf welchem Platz befindest du dich inzwischen?“ Mein Mann zückt dann sein Handy und verkündet, dass er in einer Woche 151 Kilometer gefahren sei. Gar nicht schlecht, befinden wir unisono. Der Blick in die Rangliste ernüchtert aber: Sein Kollege ist in derselben Zeit 639 Kilometer gefahren. Das kann doch nicht wahr sein! Nach Adam Riese sind das rund 80 Kilometer pro Tag. Beeindruckend! Das muss ein wahrer Radprofi sein. Diesen Kollegen wird mein Mann natürlich nicht mehr einholen können, aber vielleicht landet er ja unter den ersten drei Teilnehmern aus seiner Abteilung? Wir schmeißen unsere Unterstützungs-Maschinerie an und schlagen vor, in den verbleibenden knapp zwei Wochen des Stadtradelns jegliche Familienausflüge per Rad zu bestreiten. Mal schauen, wie viele Kilometer wir noch scheffeln können.

