Sophie Erlund, Nature is an event that never stops, 2023, Virtual Reality-Film, Projektion, VR-Brille, Dauer und Größe variabel, Edition 1 von 5 + 2AP, Kunstmuseum Wolfsburg, Dauerleihgabe aus Privatbesitz, Courtesy die Künstlerin und PSM, Berlin. © © Sophie Erlund, Foto: Marjorie Brunet Plaza