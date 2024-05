Walkenried. Neu im Südharz: Digitaler Ferienpass ersetzt das Heft. Das wird Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien in Walkenried geboten.

Das Schuljahr 2023/2024 ist bald überstanden, am 24. Juni beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Um richtig Spaß über den Sommer zu haben, bietet die Gemeinde Walkenried auch in diesem Jahr wieder den beliebten Ferienpass für Kinder und Jugendliche im Klosterort sowie Wieda und Zorge an. Dieses Jahr sogar mit einer Premiere - den Ferienpass, der ab sofort erhältlich ist, gibt es nur noch in digitaler Form.

„Der Ferienpass bestand bis zum Jahr 2023 aus einem liebevoll und aufwändig gestalteten Heft, welches im letzten Jahr erstmalig durch Schüler der Grundschule Walkenried mitgestaltet wurde. Auch im digitalen Ferienpass werden die Angebote durch selbstgemalte Bilder durch Grundschüler ergänzt. Einen Ferienpass in Heftformat wird es jedoch nicht mehr geben“, erklären Jugendpflegerin Mandy Fischer und Manuela Hintze von der Gemeindeverwaltung.

Wie nutze ich den Ferienpass der Gemeinde Walkenried in digitaler Form?

Der digitale Ferienpass ist online unter https://kurzlinks.de/guwt abrufbar.

Nach der Anmeldung für eine Veranstaltung bekommen die Kinder und Jugendlichen eine E-Mail mit der Aufforderung die Teilnahme zu bestätigen.

Ganz wichtig: Der Link muss angeklickt werden, nur so erfolgt die verbindliche Anmeldung.

Bei Fragen stehen Manuela Hintze, Telefon 05525-20216, und Mandy Fischer, E-Mail: jugendpflege@walkenried.de, zur Verfügung.

Was gibt es Neues beim Ferienpass im Südharz?

Die Veranstaltungen können bis 7 Tage vor dem jeweiligen Start gebucht werden, einheitliche Anmeldetermin sind somit Geschichte.

Der digitale Ferienpass bietet die Möglichkeit, zusätzliche Angebote anzubieten. Die Öffnungszeiten der Jugendräume und den geplanten Aktivitäten werden zum Beispiel wöchentlich ergänzt.

Die Teilnahme kann sofort bestätigt werden. Bei bereits ausgebuchten Veranstaltungen gibt es die Möglichkeit sich auf die Warteliste setzen zu lassen.

Die Zahlung für Termine kann direkt online erfolgen.

Was für besondere Aktionen gibt es im Jahr 2024?

Es werden eine Fahrt in den Erlebnispark Rastiland, eine Kanutour auf der Rhume, eine Fahrt zum Känguroom Bad Harzburg oder aber zur Westernstadt Pullman City in Hasselfelde angeboten.

