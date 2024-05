Sieber. Der Harz Kurier im Wald auf Patrouille: Wir sind auf der Suche nach dem Gartenschläfer. Lesen Sie hier, ob wir ihn gefunden haben.

Morgens um 9 Uhr ist im Wald bei Sieber die Welt noch in Ordnung. Die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel über dem Harz, die Vögel zwitschern fröhlich vor sich hin.

Rainer Füllgrabe ist auch schon wach und steht in Arbeitskluft mitten im Wald. Die Aufgabe, die er hier heute vor sich hat, ist eigentlich nicht schwer. Er will Gartenschläfer zählen. Dazu muss er sieben Nistkästen kontrollieren. Die wurden vor wenigen Wochen erst hier aufgehängt, nachdem Freiwillige zusammen mit dem Nabu einen Waldrand angepflanzt hatten. So nennt man das, wenn bei einer Pflanzaktion Sträucher und Pflanzen gesetzt werden, die üblicherweise am Waldrand vorkommen. Weißdorn zum Beispiel. All das im Rahmen des Projektes „Spurensuche Gartenschläfer“.

Zum Zählappell im Tierreich darf ich Rainer Füllgrabe heute begleiten. Ich bin gespannt, ob wir Gartenschläfer finden. Versprechen kann mein Begleiter nichts.

Der ist Vorsitzender der Herzberger Grafenforst. Im Gebiet der Forst sind die Nistkästen aufgehängt, in die wir heute schauen wollen. Mit dem Gartenschläfer, aufgrund seiner auffälligen Fellzeichnung im Gesicht auch Zorro genannt, kennt sich der Naturschützer schon aus. Ehrenamtlich und einmal im Monat kontrolliert er für den Naturschutzbund die Nistkästen. Man will wissen: Werden diese überhaupt angenommen?

In Sieber im Harz liegt das Paradies für Gartenschläfer

Das Talgebiet kurz hinter dem ehemaligen Hotel zum Paradies vor den Toren Siebers kennt auch der Gartenschläfer schon: Die Tiere wurden hier mithilfe von Spurentunneln nachgewiesen. Die Spurentunnel sind kleine rechteckige und längliche Tunnel aus stabiler Pappe. Hierhin ist Papier eingelegt und am Anfang sowie Ende des Tunnels ein Färbemittel, natürlich ungefährlich. Der Gartenschläfer läuft hindurch und hinterlässt Spuren. Oder die Maus. Wer genau da dann hindurchgekrabbelt ist, das können menschen wie Rainer Füllgrabe am Ende erkennen.

Weil die Spurentunnel bewiesen haben, dass der Gartenschläfer hier im Tal gern lebt, wurden die Nistkästen aufgehängt. Nicht sehr weit von hier kommt man zum Großen Knollen. Der Wirt muss öfters bei Rainer Füllgrabe anrufen, weil er Gartenschläfer in seinen Lebendfallen gefangen hat. Der Grafenforst-Vorsitzende holt die Tiere jedes Mal am Knollen ab und entlässt sie im Tal wieder in die Freiheit.

Die Nistkästen: gut versteckt. Werde ich Gartenschläfer sehen?

Wohnung mit Ausblick: In einem solchen Nistkasten könnte sich Zorro verstecken. © FMN | Kirsten Buchwald

Der erste Nistkasten auf unserer Liste hängt nicht weit vom kleinen Parkplatz entfernt. Doch ich sehe ihn kaum, fast wäre ich daran vorbeigelaufen. Nicht so Rainer Füllgrabe, der weiß ja, wo die Kästen hängen sollten. In den meisten Fällen befinden sich die Kästen bewusst auf den Baumrückseiten, abgewandt von Forst- oder Wanderwegen. Damit sie geschützter sind. Das heißt aber auch: Wir müssen mitunter klettern, um hinzugelangen. Einmal rutscht der Experte aus. Es passiert ihm aber nichts.

Mietnomaden im ersten Nistkasten: Hier wohnte eine Maus

Er öffnet den ersten Kasten, die Spannung steigt: Sehe ich jetzt mal endlich meinen ersten Gartenschläfer?

Leider nein. Der Kasten ist gefüllt mit altem Laub. Eine Maus war hier am Werke, vermutet der Vorsitzende der Grafenforst. Füllgrabe hat ein Stöckchen dabei, mit dem stochert er ganz vorsichtig im Laub. Es ist hier aber keiner zu Hause. Dabei hat er auch ein Klemmbrett mit einem vorbereiteten Formular. In das trägt er jetzt ein: Nistkasten, mit Laub gefüllt. Wenn das Formular am Ende der Kontrolle ausgefüllt ist, übermittelt er seine Ergebnisse an den Bund für Umwelt und Naturschutz.

Rainer Füllgrabe protokolliert, was er in den Nistkästen findet. © FMN | Kirsten Buchwald

Wir gehen weiter. Man kann ja nicht gleich sofort Glück haben, denke ich, und freue mich schon auf Nistkasten Nummer zwei, hier wohnt doch dann ganz sicher ein Gartenschläfer.

Leider wieder nein, vergebens gehofft. Auch hier schläft kein Gartenschläfer. Hier hat viel mehr ein Vogel sein Nest gebaut und schon Eier gelegt. Sie sind weiß. Das Nistmaterial: Moos und Laub. Rainer Füllgrabe stochert vorsichtig mit dem Stöckchen. „All die anderen Waldbewohner nehmen ebenfalls gern das an, was wir ihnen anbieten“, erklärt er. In sein Protokoll muss er eintragen: kein Gartenschläfer, sondern ein Vogel. Eine Meise eventuell. Die Nistkästen haben unten am Boden einen kleinen Spalt sowie ein Loch zum Hereinfliegen oder Hereinklettern. Gemacht sind sie aus Holz, jeder Nistkasten trägt eine Nummer.

Vandalismus im Wald: Nistkästen von Bäumen gerissen

Jetzt aber, denke ich, nun muss ich ja mal Glück haben. So meine ich zumindest, als wir weiter die Forststraße hinauf gehen. Unterwegs erzählt der ehrenamtliche Experte: „Es gibt hier auch Vandalismus zum Nachteil des Gartenschläfers. So haben wir neulich auch einen Nistkasten gefunden, den man abgerissen und die Böschung hinuntergeworfen hat.“ Vandalismus - mitten im Wald, denke ich und frage mich: Wie kommt man auf solche Ideen? Und: Das muss doch jemand gezielt gemacht haben, denn die Kästen sind ja wirklich nicht sofort zu sehen. Übrigens: Kasten Nummer sieben liegt, wie wir dann später entdecken, auch am Boden.

Bei Nistkasten drei und vier braucht Rainer Füllgrabe gar nicht erst das Stöckchen zu zücken: Sie sind komplett leer. Das notiert er in seinem Protokoll. Der Vorsitzende der Herzberger Grafenforst verliert aber nicht den Mut. So ist das eben, wenn man die Tiere in der freien Natur finden will.

In Nistkasten Nummer fünf ist auch kein Gartenschläfer zu finden. Hier hat sich ebenfalls ein Vogel sein Nest gebaut. Logisch, denn der Platz im Nistkasten ist ja auch wirklich sehr geschützt. Gleich fünf Eier liegen hier gut gepolstert. Der Altvogel ist nicht da. Schnell eine Notiz gemacht und weiter geht es.

Nistkasten sechs: Auch kein Gartenschläfer. Nistkasten Nummer sieben liegt, wie schon beschrieben, leider am Boden. Er ist leer.

Kein Gartenschläfer zu Hause - wo sind sie denn nur?

Rainer Füllgrabe, Vorsitzender der Herzberger Grafenforst, kontrolliert im Mai 2024 Nistkästen im Siebertal. Er will wissen, ob sich hier Gartenschläfer versteckt haben. © FMN | Kirsten Buchwald

Keinen einzigen Gartenschläfer haben wir heute Morgen gefunden. Ich bin ein wenig traurig. Hätte ich den geheimnisvollen Waldbewohner, den es in Niedersachsen nur noch im Harz gibt, doch sehr gern mal aus der Nähe gesehen und ihm einen guten Tag gewünscht. Rainer Füllgrabe ist nicht traurig. Es tut ihm aber ein bisschen leid, dass er mir Zorro nicht zeigen konnte.

Auf dem Rückweg zum Auto erzählt der Vorsitzende der Grafenforst, wie er bei anderen Kontrollen, unter anderem in Wolfshagen, schon Gartenschläfer gefunden hat. „Sie sind eher so groß wie eine Ratte ungefähr“, beschreibt er. Dass wir heute keinen gefunden haben, findet er gar nicht so bemerkenswert. Die Nistkästen im Bereich hinter dem Paradies hängen noch nicht sehr lange. Der Kontrolleur will dem kleinen Zorro noch Zeit geben. Er weiß ja, dass die Tiere hier im Tal vorkommen.

Gartenschläfer erinnern von der Größe an Ratten. Dieses Exemplar wurde in einer Küche in Sieber gefangen und später im Harzer Wald ausgesetzt. © FMN | Mark Härtl

Steht Zorro vor seinem Siegeszug vom Harz durch ganz Deutschland?

Kaum zu glauben, dass es die kleinen Waldbewohner zumindest in Niedersachsen nur noch im Harz gibt. Woran das liegt, weiß man noch nicht so ganz genau. Die Landwirtschaft, Düngemittel oder Mittel, die wir in unseren privaten Gärten ausbringen - was genau dem kleinen Kerl den Garaus macht, ist unklar.

Aber - es gibt auch gute Nachrichten: Vielleicht kann der Gartenschläfer sich erholen. Denn beim Bund für Umwelt und Naturschutz hat man im Rahmen des Projektes „Spurensuche Gartenschläfer“ festgestellt: Erste Gartenschläfer wagen sich auch außerhalb des direkten Harzes, zum Beispiel bei Düna, aus der Deckung und werden gesehen. Genau hier sollen demnächst Spurentunnel aufgestellt werden, die beweisen sollen, dass Zorro anfängt, sich auszubreiten. Es wäre ein großer Erfolg für das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“. 2018 gestartet, war es für sechs Jahre ausgelegt, läuft also in diesem Jahr aus. Vielleicht gibt es ja ein Happy End.

Der Gartenschläfer Der Gartenschläfer ist Wildtier des Jahres 2023Er ist ein kleiner Verwandter des Siebenschläfers und ein Nagetier aus der Familie der BilcheZu Hause ist der Gartenschläfer ausschließlich in EuropaIn Deutschland kommt der Gartenschläfer ausschließlich noch im Harz vorGartenschläfer sind das, was der Name schon sagt: Sie verschlafen die meiste Zeit des Jahres in Baumhöhlen, Erdlöchern, in Vogelnestern oder NistkästenGartenschläfer sind nachtaktiv, wenn sie wach sindCharakteristisch ist die schwarze Kopfzeichnung, die ihm den Namen „Zorro“ einbringt. Das Fell ist rotbraun, die Unterseite weiß, der Schwanz behaartGartenschläfer werden 12 bis 17 Zentimeter lang, plus Schwanz, der kann 10 bis 14 Zentimeter lang seinGartenschläfer sind Fliegengewichte: sie bringen 60 bis 90 Gramm auf die Waage, im Winter aber bis zu 130 GrammIn Gefangenschaft werden sie bis zu fünf Jahre alt, in der Natur leben sie nicht so langeGartenschläfer sind Allesfresser

Das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“

Wer gehört dazu? Naturschützer, Wissenschaftler, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Justus-Liebig-Universität Gießen und die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung

Das Projekt begann 2018 und ist auf sechs Jahre ausgelegt

Das Projekt wird finanziell gefördert vom Bundesprogramm Biologische Vielfalt

Im Rahmen des Projektes gibt es auch Exkursionen und Aktionen, bei denen die Bevölkerung vor Ort mithelfen kann

Weitere Infos zum Gartenschläfer, zum Projekt und dazu, wie man das Tier schützen kann, gibt es hier: Spurensuche Gartenschläfer

Wer einen Nistkasten selber bauen möchte, findet hier die Anleitung

Exkursion zum Gartenschläfer

Auch wenn ich bei der Kontrolle keinen Gartenschläfer gefunden habe - hier haben alle Interessierten die Möglichkeit, es auch zu versuchen, hoffentlich mit etwas mehr Glück:

20. Juni 2024

17 bis ca. 20 Uhr

Parkplatz Waldfreibad Wolfshagen (Am Borbergsbach 82, 38685 Wolfshagen im Harz)

(Am Borbergsbach 82, 38685 Wolfshagen im Harz) BUND und Landesforsten bitten zur naturkundlichen Führung

Interessierte werden gebeten, sich für die Veranstaltung über das Anmeldeformular auf der Veranstaltungsseite der „Woche der Natur“ anzumelden.

Empfohlen: festes Schuhwerk und passende Kleidung für den Wald

Weitere Infos? Per Mail an marc.filla@nds.bund.net oder telefonisch unter 0511-9656978

Es werden Nistkästen kontrolliert

Es geht auf einem Rundweg entlang, parallel zum Granestausee

Die Führung findet im Rahmen der „Woche der Natur“ statt

Die Woche der Natur wird von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung erstmals in Niedersachsen durchgeführt.

