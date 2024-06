Osterode. Ab Donnerstag geht es rund in Osterode am Harz: Bandcontest, Konzerte, Sportevents. Hier finden Sie die Übersicht, was am zweiten Juniwochenende los ist.

In Osterode ballen sich an einem Wochenende zahlreiche Events: Kultur, Musik und Sport rocken die Stadt von Donnerstag bis Sonntag.

Den Auftakt macht der Bandcontest im Kurpark der Stadt. Die Sieger dürfen sich auf einen Auftritt beim Live am Harz Festival im August freuen.

Weiter geht es mit dem OHA-City-Beachcup auf dem Kornmarkt am Freitag. Abends folgt dann der Auftritt von „Völkerball“, die schon 2022 mit ihrer Rammstein-Tribute-Show an der Söse Halt gemacht haben.

Samstags treffen sich Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz und viele mehr zum „Tag der Retter“ an der Bleichestelle, um ihre vielfältigen Fahrzeuge und Techniken zu präsentieren. Abends können Comedy-Fans den Quatsch-Comedy-Club auf seiner Tour im Kurpark besuchen.

Zum Sonntag gastiert schließlich noch die Shakespeare Company Berlin in Osterode und zeigt das Stück „Viel Lärm um nichts“.

In Osterode am Harz bahnt sich das aufregendste Event-Wochenende seit langem an. Von Donnerstag, 6. Juni, bis Sonntag, 9. Juni finden zahlreiche Veranstaltungen in Osterode und darüber hinaus statt: vom Rockkonzert, über Beachvolleyball und Feierabend bis hin zu Theater im Park.

Damit Sie den Überblick nicht verlieren, haben wir hier alle Termine in der Tagesübersicht:

Ab Donnerstag, 6. Juni: Großes Event-Wochenende in Osterode am Harz startet

Band Contest und Feierabend

Das Eventwochenende in Osterode beginnt früh, nämlich schon am Donnerstag: Mit dem bewährten Feierabend startet nicht nur das Wochenende, sondern auch die Veranstaltungsreihe „Kultur im Park“ - diesmal allerdings nicht auf dem Kornmarkt, sondern im Osteroder Kurpark zwischen Stadthalle und Schachtruppvilla. Los geht es ab 17 Uhr. Der Abend steht unter dem Motto „Feierabend meets Kultur im Park“ und bildet den Rahmen für den Band-Contest von Kultur im Park. Wie die Stadt Osterode auf ihrer Webseite schreibt, werden im Kurpark kulinarische Köstlichkeiten von regionalen Anbietern angeboten, während ausgewählte Nachwuchsbands aus der Region auf einer großen Bühne gegeneinander antreten.

Zusammen mit einer Jury kann das Publikum dann nach den Live-Auftritten für ihren Favoriten abstimmen. Jeder, so die Organisatoren, kann bei dem digitalen Voting mitmachen, außerdem werden unter allen Voting-Teilnehmern Preise verlost. Die Gewinnerband wird gegen 21 Uhr bekannt gegeben und als Opener zum großen Live am Harz Open Air 2024 nominiert.

Der Zeitplan beim 15. Oha City Beach Cup Freitag, 7. Juni10 bis 17 Uhr: Sparkassen Schoolscup16.30 bis 18 Uhr: Minicup17 bis 19 Uhr: vtm Harz-Citycupab 19 Uhr: Beachparty mit DJ Samstag, 8. Juni8.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Sigma & Christ A-Cup, Vorrunde Männer und Frauen16.30 bis 20 Uhr: Harz Energie Firmen-Mixedcupab 20 Uhr: Beachparty mit DJ Sonntag, 9. Juni9 bis 13 Uhr: Versicherungskontor Jugend-Beachcup, weibliche U1711 bis 17 Uhr: Sigma & Christ A-Cup, Finalrunde Männer und Frauen13 bis 16.30 Uhr: Via Nordica Jugend-Soccercup Samstag und SonntagRatsapotheke Kraxelpark auf dem Martin-Luther-Platz

Freitag, 7. Juni: Das ist los in Osterode

15. OHA City Beachcup und Beachparty

Am Freitag startet Osterode dann richtig durch, es wird sportlich und laut: Der 15. OHA City Beach Cup verspricht Strandfeeling auf dem Kornmarkt. 400 Tonnen Sand werden dafür in der Altstadt für „das beste Beachvolleyball-Event im Norden“ ausgebracht, wie die Kindersportstiftung am Harz mitteilt. Bis zum Sonntag, 9. Juni, treten hier viele Mannschaften in mehreren Turnieren gegeneinander an. Wie Organisator Sven Vogt dem Harz Kurier verrät, will man eine Beacharena mit karibischem Flair erschaffen. Am Freitag- und Samstagabend endet der sportliche Part entsprechend jeweils ab 20 Uhr mit einer Beachparty mit DJ.

Kultur im Park: Völkerball

Doch am Freitag startet auch Kultur im Park richtig durch: Die Band Völkerball zeigt ihre Tribute-Show an Rammstein im Osteroder Kurpark. Der Auftritt aus der „Feuer und Flamme“-Tour beginnt um 20.30 Uhr vor der Stadthalle. Schon 2022 waren Völkerball in Osterode aufgetreten und hatten für eine Menge Sound und Begeisterung im Park gesorgt: Drei Zugaben spielte die Band damals den begeisterten Osterodern - eine mehr, als gewöhnlich.

Schon 2022 begeistern „Völkerball“ Osteroder Rammstein-Fans im Kurpark. (Archiv) © Ralf Obermann | Ralf Obermann

Samstag, 8 Juni: Kultur im Park in Osterode

Tag der Retter auf der Bleichestelle

Der Samstag beginnt in Osterode mit dem Tag der Retter an der Bleichestelle. In ihrer Ankündigung schreibt die Feuerwehr Osterode auf Facebook: „Wie bereits 2012, 2014 und 2017 wird 2024 wieder ein Tag der Retter auf der Bleichestelle in Osterode am Harz stattfinden.“ Geplant haben die Kameradinnen und Kameraden die Präsentation mehrerer Einsatzübungen mit unterschiedlichen Einsatzlagen. Technik und Fahrzeuge, die nicht alltäglich seien, sollen gezeigt werden. Neben der Feuerwehr werden unter anderem auch das Deutsche Rote Kreuz, der ASB, die DLRG, das THW, die Bundeswehr und Polizei vor Ort sein.

Ein besonderes Highlight zum Tag der Retter wird eine Modellbau-Ausstellung sein, so die Feuerwehr Osterode; „Auch im Bereich Modellbau wird es wieder etwas zu sehen geben. In den Hallen- und Hofbereichen des Feuerwehrhauses werden auf rund 1600 Quadratmetern Ausstellungsfläche zahlreiche Modelle aller Maßstäbe gezeigt. Die Ausstellung umfasst die Themenbereiche Polizei, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Hubschrauber, Landwirtschaft, Bau und Militärmodelle.“

Kultur im Park: Quatsch Comedy Club

Am Abend setzt sich schließlich das Programm von Kultur im Park in Osterode fort. Ab 20 Uhr gastiert der Quatsch Comedy Club im Kurpark. „In Deutschlands bekanntester Stand-Up-Comedy Show sorgen ein Moderator und vier Comedians für reichlich Lacher und einen unvergesslichen Abend. Erlebt Comedy so, wie sie sein muss: unzensiert, hautnah und vor allem live!“, beschreiben es die Organisatoren. Mit dabei sind die Comedians Bene Reinisch, Johann Theisen, Martin Niemeyer und Bademeister Schaluppe.

Beachcup Beachparty auf dem Kornmarkt

Parallel dazu ist am Abend im Rahmen des Beachcups auf dem Kornmarkt erneut eine Beachparty mit DJ ab 20 Uhr.

Sonntag, 9. Juni: Freilufttheater in Osterode und Etappenmarathon

Etappenmarathon in Förste

Der Sonntag beginnt erstmal sportlich: Ab 10.45 Uhr startet in auf dem Sportplatz in Förste, Förster Straße 157, die erste Runde im Etappenmarathon. „In sieben Etappen rund um Osterode“, wie die Veranstalter es auf ihrer Webseite beschreiben: Die 42,195 Kilometer der klassischen Marathondistanz werden hier aufgeteilt auf mehrere handliche Abschnitte: „In Rundkursen, aufgeteilt auf sieben Etappen von jeweils fünf bis sieben Kilometern, geht es um die Sösetal-Metrople.“ Wer sich der sportlichen Herausforderung stellen will, kann sich noch bis zum Sonntag, 2. Juni, über das Online-Formular anmelden: www.etappenmarathon.de. Nachmeldungen sind nur am 9. Juni 2024 zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr am Start der 1. Etappe möglich.

Kultur im Park: Shakespeares „Viel Lärm und nichts“

Am Sonntag findet die Veranstaltungsreihe Kultur im Park ihren Abschluss mit etwas britischer Hochkultur: Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler in elf Rollen präsentieren William Shakespeares Komödie: „Viel Lärm um nichts“: „Verleumdungen wandeln Verliebtheit in Verachtung und Freude in Trauer – doch es gibt einen Weg aus diesem Irrgarten der Gefühle. Dieses von Shakespeares Zeitgenossen treffend bezeichnete ‚mingle - mangle‘ kommt hier als eine musikalisch begleitete, heitere Achterbahnfahrt durch die emotionalen Irrungen und Wirrungen der menschlichen Seele auf die neue Bühne im Theater am Insulaner“, so die Veranstalter im Web. Beginn ist ab 20 Uhr im Kurpark vor der Stadthalle.

Europawahl im Altkreis Osterode

Zu guter Letzt wird es am 9. Juni auch noch politisch: Bis 18 Uhr sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Europäischen Union aufgerufen, ihre Stimme zur Wahl des neuen EU-Parlaments abzugeben. Eine Übersicht zu den Wahllokalen im Altkreis Osterode finden sie auf www.harzkurier.de.

Europawahl im Altkreis Osterode

Zu guter Letzt wird es am 9. Juni auch noch politisch: Bis 18 Uhr sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Europäischen Union aufgerufen, ihre Stimme zur Wahl des neuen EU-Parlaments abzugeben. Eine Übersicht zu den Wahllokalen im Altkreis Osterode finden sie auf www.harzkurier.de.

